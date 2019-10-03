Лукашенко, выступая в Житомире, оговорился и назвал Украину Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во время выступления в Житомире в рамках Второго форума регионов Беларуси и Украины белорусский президент Александр Лукашенко оговорился и назвал Украину Россией.

«И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственно контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти к уже больше 6 миллиардам», – сказал Лукашенко. Владимир Зеленский вежливо поправил коллегу: «Украины, Александр Григорьевич».

Впоследствии Лукашенко пошутил: «Я испугался, думал, неужели я «Владимир Владимирович» сказал». На это Зеленский ответил: «Слава богу, нет». «Извиняюсь, вы, конечно, понимаете», – сказал президент Беларуси.