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Белорусы в январе-сентябре продали валюты на $588 млн больше, чем купили

04.10.2019 21:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы в январе-сентябре 2019 года продали валюты на $588 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Белорусы в январе-сентябре продали валюты на 8 млн больше, чем купили

За девять месяцев физические лица продали наличной и безналичной валюты на $7 млрд 218,1 млн в эквиваленте, купили - $6 млрд 629,7 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $588,4 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $16 млрд 171 млн в эквиваленте, купили на $15 млрд 651,3 млн.

Нерезиденты Беларуси за январь-сентябрь продали валюты на $647,5 млн в эквиваленте, купили - $196 млн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  Белорусы в январе-сентябре 2019 года продали валюты на $588 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает...
 
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