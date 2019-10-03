Белорусы в январе-сентябре продали валюты на $588 млн больше, чем купили

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы в январе-сентябре 2019 года продали валюты на $588 млн больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.





За девять месяцев физические лица продали наличной и безналичной валюты на $7 млрд 218,1 млн в эквиваленте, купили - $6 млрд 629,7 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $588,4 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $16 млрд 171 млн в эквиваленте, купили на $15 млрд 651,3 млн.

Нерезиденты Беларуси за январь-сентябрь продали валюты на $647,5 млн в эквиваленте, купили - $196 млн.