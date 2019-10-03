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Восток - дело тонкое: президенты Таджикистана и Туркменистана попали в топ-500 влиятельных мусульман мира

04.10.2019 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов попали в список 500 самых влиятельных мусульман планеты.



Рейтинг The Muslim 500 уже в десятый раз опубликован Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульманско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне, пишет ca-news.org

Лидером рейтинга в этом году стал 76-летний муфтий Мухаммад Таки Усмани, ученый в сфере исламской юриспруденции и финансовой сфере.

Второе место занимает Аятолла Сайид Али Хаменеи - рахбар Ирана, занимающий этот пост уже 30 лет, а на третьем - Мухаммад бен Заид Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ.
 
 
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Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов попали в список 500 самых влиятельных мусульман планеты.
 
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