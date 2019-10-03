ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер известный белорусский тренер по спортивной гимнастике Викентий Дмитриев

04.10.2019 20:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В возрасте 89 лет скончался заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике, заслуженный тренер БССР, заслуженный учитель Беларуси Викентий Дмитриев, информировали в пресс-службе Министерства спорта и туризма, пишет БЕЛТА.

Работу тренером Викентий Дмитриев начал в 1956 году после того, как закончил карьеру из-за травмы. В 1958 году выпустился из Витебского техникума физкультуры. Трудился в спортивном клубе "Динамо" (Витебск). В 1964 году его подопечная Лариса Петрик победила на Всесоюзных соревнованиях.


Фото Министерства спорта и туризма

Был тренером сборной СССР по спортивной гимнастике на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов. В 1968 году на Олимпийских играх в Мехико Лариса Петрик стала чемпионкой в командных соревнованиях и в вольных упражнениях, а также завоевала бронзу в упражнениях на бревне.

Викентий Дмитриев воспитал и заслуженного мастера спорта СССР, чемпионку СССР, Европы и мира по спортивной гимнaстике, победительницу Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года Тамару Лазакович.


Еще одной прославленной подопечной заслуженного тренера была Татьяна Аржанникова, ставшая победительницей чемпионата мира в командном первенстве 1978 года.

Викентий Дмитриев был удостоен ордена Трудового Красного Знaмени, ордена "Знак Почета", звания почетного грaжданина Витебска и Чикаго.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В возрасте 89 лет скончался заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике, заслуженный тренер БССР, заслуженный учитель Беларуси Викентий Дмитриев,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пад Брэстам жанчына на "Фордзе" звалілася ў меліярацыйны канал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика