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Балканские художники украсят столичный "спальник"

04.10.2019 20:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работу над новыми муралами начали балканские художники под псевдонимами Artez и Lonac.



Рисунок на здании на улице Притыцкого, 150 / Роман Протасевич, Еврорадио
Задумки уличных творцов посвящены Беларуси, а точнее — ее будущему. Об этом Еврорадио рассказал арт-менеджер Олег Ларичев:

"Новый проект действительно начат. Рисунки появятся на домах номер 135, 136 и 150 на улице Притыцкого. Темы рисунков посвящены движению Беларуси в будущее с оглядкой на прошлое и традиции. Что имеется в виду? Минчане смогут увидеть ответ на этот вопрос уже совсем скоро".
 
 
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Работу над новыми муралами начали балканские художники под псевдонимами Artez и Lonac.
 
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