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Моисей Мазько про замороженное уголовное дело: «Пострадала сильно семья. Было противно»

04.10.2019 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сам 62-летний главный инженер Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря и активный противник аккумуляторного завода не сомневается, что это была провокация против него.

Утром 4 сентября активист Моисей Мазько получил документы, согласно которым он и его сын больше не являются фигурантами уголовного дела по ч.2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси, пишет Белсат.


Моисей Мазько (слева) и правозащитник Роман Кисляк около аккумуляторного завода обсуждают прекращение уголовного дела

– Сегодня стало известно, что прекращено уголовное дело о найденных боеприпасах в отношении Моисея Мазько и его сына Дениса. Оно прекращено, поскольку не найдено достаточных доказательств для установления вины. Мы очень рады такому выходу, другого мы не ожидали, – заявил «Белсату» правозащитник Роман Кисляк.


Наш собеседник считает, что у власти в данный момент больше нет необходимости в подобных жестких мерах в отношении противников аккумуляторного завода.

– Когда появилось это уголовное дело, был самый пик противостояния с властями во время нашего протеста против аккумуляторного завода, и власти хотели «задавить» людей, чтобы те перестали критиковать завод и власть. Но теперь ситуация изменилась, власть на разном уровне заявила о том, что завод, если будут нарушения, работать не будет, поэтому сейчас можно закрыть это дело, – считает Роман Кисляк.


Сам 62-летний главный инженер Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря и активный противник аккумуляторного завода не сомневается, что это была провокация против него.

– Справедливость восторжествовала! Я думал это будет намного раньше, но через шесть месяцев вручили документы – постановление о прекращении уголовного дела в отношении меня, моего сына и еще двух человек, которые проходили по делу, – говорит Моисей Мазько.

Моисей отмечает, что эти полгода были очень сложными.

– Я спокойно к этому относился, но пострадала очень сильно семья, очень неприятно когда приходят с обыском с собаками. Обыски проводились не только в Бресте, но и в Беловежской пуще, когда переворачивали белье монахинь – это было очень противно, – подводит черту Моисей Мазько.

Моисей планирует и впредь добиваться полного закрытия аккумуляторного завода.

Милиция задержала Моисея Мазько, активно участвовавшего в протесте, 3 апреля. В его машине сотрудники ГАИ нашли патроны и взрывчатку. Ему объявили о подозрении в «незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Мазько провел за решеткой 3 дня – 6 апреля его отпустили под подписку о невыезде.

Днем ранее по тому же подозрению задержали и сына Моисея – Дениса Мазько. Против активиста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса – «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Максимальное наказание по ней – до 7 лет лишения свободы.
 
Теги: Брест
 
 
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Сам 62-летний главный инженер Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря и активный противник аккумуляторного завода не сомневается, что это была...
 
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