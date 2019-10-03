Любовь зла. Почему Лукашенко обхаживает Зеленского больше, чем Порошенко

В 2015 г. в одной из первых серий сериала “Слуга народа” жестко потроллили Александра Лукашенко. Когда персонаж Владимира Зеленского тренировался встречать мировых лидеров, и ему представляли “Александра Лукашенко”, “учитель” сказал: “Это Лукашенко. Можно не вставать”.





Прошло четыре года, и теперь уже Зеленский-президент должен был решить для себя вопрос: вставать ли ему, приветствуя главу Беларуси. Особенно учитывая широко известную злопамятность Лукашенко… Судя по всему, служба протокола решила этот вопрос просто: президенты встретились “на ногах”. К тому же глава Украины встречал гостя, приехавшего с подарками.

Саммит в Житомире

“Форум регионов” был лет 10 назад придуман в Минске как способ одновременно наладить торговлю напрямую между регионами соседних стран, а президентам – дать дополнительный повод для официальной встречи. Предыдущие годы такой формат отрабатывался на России: “Форумы регионов РФ и РБ” проводились поочередно в разных провинциальных городах, Лукашенко с Путиным встречались, подписывали что-нибудь исторически-важное, хвастались ростом взаимной торговли и разъезжались до следующего года.









Год назад беларуская сторона решила распространить этот опыт на Украину. Первый форум провели в Гомеле , где встретились Порошенко и Лукашенко. Начало было положено. И вот теперь, 4 октября, президент Беларуси совершил рабочий визит в Украину, где в Житомире принял участие во II Форуме регионов Беларуси и Украины, а главное – впервые встретился с новым президентом Украины.





С предшественником Зеленского у Александра Лукашенко отношения сложились сразу: он приезжал на инаугурацию Петра Порошенко в Киев, и у них завязалась дружба. Как сложатся отношения у белорусского президента с Владимиром Зеленским, угадать сложно. Хотя до личной встречи президенты успели несколько раз поговорить по телефону и даже решить некоторые вопросы: во время последнего разговора Зеленский попросил Лукашенко помочь с топливом, так как в разгар уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов.





Теперь, при личной встрече, Лукашенко ему сказал: “Уже не хочу говорить (оскомину набило) про “угрозы” со стороны Беларуси, Украины… Это я уже сказал: вы не волнуйтесь, мы будем придерживаться этой политики. Помните, что там – на севере (в Беларуси) народ другой вроде бы, но это ваш народ. Это ваши люди. Я к украинцам так отношусь – это наши люди здесь”.





Со стороны могло показаться, что Александр Григорьевич и Владимир Александрович – старые друзья. По крайней мере, Лукашенко делал все, чтобы выглядело именно так. Ну а Зеленскому происходящее явно нравилось.





Тем не менее, украинская сторона явно не забывала, что имеет дело с человеком, который последние 25 лет строил тесный союз с Россией, который называл ЕС и НАТО “врагами”, а русских – “братьями”, и который проводит совместные учения на своей территории именно с российской армией.

Возвращение узников или обмен шпионами?

Для Владимира Зеленского принципиально важно освобождать украинских пленных – это очень полезно для рейтинга. Лукашенко это отлично понимает, и потому приехал в Житомир с подарком. Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист Павел Шаройко был помилован и освобожден. Об этом Владимир Зеленский торжественно заявил в Житомире.





После этого Офис президента Украины опубликовал в Facebook снимки, как Шаройко встречали в пункте пропуска “Новые Яриловичи” возле границы с Беларусью; он уже вернулся в Киев.





Напомним, во время общения с украинскими журналистами 26 сентября Лукашенко заявил, что готов помиловать Шаройко после того, как в Украине освободят подозреваемого в шпионаже гражданина Беларуси Юрия Политику. Лукашенко также рассказал, что раньше по этому поводу были договоренности с Петром Порошенко, но украинская сторона договоренности не выполнила.





3 октября районный суд Чернигова освободил из-под стражи белоруса Юрия Политику, которого в Украине обвиняют в сборе секретной информации в пользу “неустановленного государственного органа Беларуси”. Беларуса отпустили под личные обязательства: Политика должен являться на заседания по вызову суда и не влиять на свидетелей. При этом он не ограничен в праве выезда за пределы Украины.









Напомним, что украинского журналиста Павла Шаройко осудили в Беларуси на 8 лет лишения свободы за шпионаж. Как считает КГБ Беларуси, Шаройко является кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины и был задержан при проведении агентурной акции с поличным. По данным КГБ, в стране он создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.





Павел Шаройко рассказал, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.





Понятно, что от такого “обмена шпионами” выиграл именно Зеленский – подтвердил свой имидж “возвращающего украинцев домой”. Вопрос в том, что взамен он пообещал Лукашенко?

Метод завхоза

В Украине как-то не принято, чтобы президент лично решал внешнеторговые вопросы своей страны. В Беларуси, 85% экономики которой приходится на государственный сектор, традиция прямо противоположная: Лукашенко не стесняется прямо на переговорах предлагать своим коллегам-президентам купить беларуские трактора, картошку или нефтепродукты.





Так было и в Житомире. Беларуские государственные СМИ уже с восторгом рассказывают читателям, что на втором Форуме регионов Беларуси и Украины заключены контракты на более полумиллиарда долларов. Год назад на первом форуме сумма составила $100 млн.





Лукашенко, расставаясь с Зеленским, подчеркнул, что торгово-экономические отношения – это основа сотрудничества: “Мы с вами договорились, что $5,5 млрд или $6 млрд у нас в этом году будет товарооборот – это ничто. Ваше предложение, что мы можем достичь и $10 млрд. Больше $8 млрд было в прежние годы”.





Тракторам, по традиции, было уделено особое внимание. На Форуме регионов в Житомире беларусы особо указывали, что в 2020 г. МТЗ поставит в Украину около 5 тыс. тракторов и тракторокомплектов различных модификаций. Накануне в городе открылась выставка беларуской и украинской крупногабаритной техники. Свою продукцию представили 15 беларуских и 10 украинских производителей.





Сам же Лукашенко тем временам продавал украинской стране беларуские нефтепродукты, произведенные из российской нефти, а также белорусское электричество от еще не построенной АЭС. Александр Лукашенко отметил, что у него есть единственная просьба: “Если договорились, давайте сделаем. Если не надо, не хотим – мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем. Но если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим”.









Восстановление судоходства по Днепру и развитие портового хозяйства в том числе обсуждалось на встрече глав государств. Лукашенко вспомнил момент, когда во время недавней уборочной кампании Украина попросила поставить больше дизтоплива и бензина: “Оказалось, вагонов нет. Бочки эти собирали со всего света, чтобы поставить сюда. А была бы дорога по Днепру, Припяти – у нас вообще бы не было проблем. И в обратном направлении”.





Он добавил, что обсуждены все вопросы, которые были на поверхности, вплоть до сферы СМИ, культуры, в том числе возможности совместных съемок киноленты. “Сваты” хотели снять. Война началась – “Сваты” не сняли. Ну, беларуские “Сваты” снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный – то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы “, – заключил Лукашенко.





Инициативы от Лукашенко шли почти по Владимиру Высоцкому: “зато мы делаем ракеты”. Это не шутка: глава Беларуси на встрече с Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении. “Межправительственная комиссия, которая соберется в Киеве, примет конкретные решения по созданию совместных предприятий. У вас в Украине, а уже 9 мощных белорусских компаний работают здесь, и у нас в Беларуси, – сказал Лукашенко. – Мы очень много сейчас работаем над развитием ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли. Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года”.





По словам Лукашенко, беларуская сторона в свою очередь готова инвестировать и создавать совместные предприятия в Украине по гражданскому направлению – автомобили, трактора, автотехника большой грузоподъемности, другая техника. В целом же приоритеты экономического сотрудничества Беларуси и Украины были определены так: прежде всего топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, промышленная кооперация, транспортно-логистическая сфера. В военной сфере это проект совместной крылатой ракеты, поставки ПТУР, топлива и электроники, помощь в модернизации ЗРК.





Зеленский и Лукашенко закончили два с половиной часа переговоров за закрытыми дверями выходом к прессе и просто-таки византийским славословием в адрес друг друга. Президент Украины назвал прошедшую беседу “и теплой, и человеческой”. “Буквально с первых минут мы поняли, что мы близкие люди. Что у нас общие проблемы. И у вас их хватает, и в Беларуси. Везде сейчас проблемы, особенно в связи с надвигающимся (не дай бог, конечно) мировым кризисом”, – словоохотливо поддержал его Лукашенко.

Дальнейшие пути

Сам контекст новых отношений Украины и Беларуси наверняка уже вызвал острую головную боль в Кремле. Стремление Лукашенко “хоть тушкой, хоть чучелом” выбраться из зоны российского влияния в начале этого года уже породило неофициальную, но от этого не менее громкую инициативу Минска.





В первые недели этого года по разным неофициальным каналам начался слив информации о том, что Киев и Минск занялись подготовкой политического альянса. Который предполагается подкрепить соответствующей идеологической платформой. А именно: “центр славянского мира” не находится в России, а Украина и Беларусь – два очага, где сохранился истинный славянский дух. (Их родословная, соответственно, идет от древних Киева и Полоцка.) Россия же будет рассматриваться уже как территория, потерявшая свою славянскую идентичность, сделав ставку на многонациональность, олигархов и имперские амбиции.





Тогда предполагалось, что Порошенко и Лукашенко поддержат друг друга на ближайших президентских выборах. Для Порошенко это было важно хотя бы потому, что Лукашенко – самый популярный зарубежный политик в Украине. Но не выгорело: Лукашенко, конечно, главу Украины поддержал – но тому поддержка не помогла. Зато первая встреча с Зеленским отложилась на неопределенный срок.





Теперь от того, насколько скоординированно будут действовать Минск и Киев, зависит в итоге будущее региона. Не случайно Лукашенко пару недель назад благодарил заместителя госсекретаря США за внимание именно к региону – есть понимание что проблемы Минска не решаются только лишь в Беларуси. Америка как раз мыслит категориями регионов.









А значит, Минску и Киеву требуется договориться между собой и далее выступать единым фронтом на переговорах с Москвой. Плюс договориться с Германией, убедить ее, что ЕС тоже выиграет, если подключится к давлению на РФ. Киеву – еще договориться с Анкарой. С Турцией помимо газовых вопросов у Украины огромное поле общих интересов в черноморском регионе. А Минску очень желательно помириться с Вильнюсом.





Если все это будет исполнено, то, как бы это странно по нынешним меркам не звучало, теоретически становится возможен исторический реванш Литовско-Киевской Руси над Московской, перетягивание центра экономики и принятия решений в регионе на ось Минск-Киев. Неизвестно, когда еще такой шанс выпадет в будущем, да и выпадет ли.







