В Кракове открылся офис почетного консула Беларуси

Мероприятие является знаковым, поскольку это первое подобное учреждение Беларуси в Польше. Его открытие подтверждает взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отношений. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, почетный консул Беларуси в Катовице Марек Расиньский, а также представители внешнеполитических ведомств Беларуси и Польши, местной власти, бизнеса, образования и науки.





Владимир Чушев также провел встречу с представителями руководства города Катовице и обсудил вопросы белорусско-польской повестки дня, перспективы взаимодействия как между двумя странами, так и на региональном уровне.-0-







