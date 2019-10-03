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Александр Лукашенко ответил на предложение Владимира Зеленского вместе провести Олимпийские игры

04.10.2019 21:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 октября в Житомире президенты Беларуси и Украины говорили и о том, что близко и понятно каждому по обе стороны границы: общие традиции, культура, спорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зеленский – Александру Лукашенко: «Я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи»

Александр Лукашенко ответил на предложение Владимира Зеленского вместе провести Олимпийские игры

Недавно Минск принимал II Европейские игры и матчевую встречу по легкой атлетике. В стартах довольно успешно участвовали и украинские спортсмены. Впору вместе замахнуться и на более глобальные события.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Зеленским: У нас между людьми нет никаких границ, кордонов

Александр Лукашенко ответил на предложение Владимира Зеленского вместе провести Олимпийские игры

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И вы бы посмотрели, как десятки тысяч людей приветствовали ваших спортсменов, наших, украинцев, и поздравляли с победой. И мы с Владимиром Владимировичем тоже. Мы там были и приветствовали их стоя. Так что не всё так плохо.

Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который также предлагает нам вместе подумать над тем: «А не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры в две страны и провести»? Это нам под силу. Для двух стран под силу.

Президент Беларуси на встрече с Владимиром Зеленским: «Мы не должны на коленях ползать ни перед кем»

Александр Лукашенко ответил на предложение Владимира Зеленского вместе провести Олимпийские игры

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 4 октября в Житомире президенты Беларуси и Украины говорили и о том, что близко и понятно каждому по обе стороны границы: общие традиции, культура,...
 
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