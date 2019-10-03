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Александр Лукашенко ответил на предложение Владимира Зеленского вместе провести Олимпийские игры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 октября в Житомире президенты Беларуси и Украины говорили и о том, что близко и понятно каждому по обе стороны границы: общие традиции, культура, спорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недавно Минск принимал II Европейские игры и матчевую встречу по легкой атлетике. В стартах довольно успешно участвовали и украинские спортсмены. Впору вместе замахнуться и на более глобальные события.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который также предлагает нам вместе подумать над тем: «А не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры в две страны и провести»? Это нам под силу. Для двух стран под силу.
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Новости Беларуси. 4 октября в Житомире президенты Беларуси и Украины говорили и о том, что близко и понятно каждому по обе стороны границы: общие традиции, культура,...
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