Кандидаты в парламент Беларуси начали сбор подписей избирателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится к парламентским выборам. Инициативные группы начали сбор подписей за своих выдвиженцев. Уже 8 октября Центризбирком начнет регистрацию кандидатов в депутаты. Чтобы им стать, нужно собрать не менее тысячи голосов. За парламентской кампанией следит корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Яркая одежда и обязательно большой плакат с фотографией потенциального кандидата, чтобы издалека заметно было – этот пикет одна из инициативных групп развернула прямо у входа в магазин, в спальном районе Минска. Говорят, здесь можно собрать больше подписей.



«Каждый будний день мы с 6 до 8 часов вечера стоим на пикете, когда здесь проходит большой поток людей», – сказала член инициативной группы Диана Бурмич.

За одного возможного кандидата – одна подпись, но поддержать автографом можно и нескольких выдвиженцев. Правда, сборщики отмечают: заручиться поддержкой граждан не так-то и просто.

Центризбирком зарегистрировал почти полтысячи инициативных групп. А это значит, что на 110 вакантных мест в Овальном зале парламента смогут претендовать 500 человек. Но это предварительные расчеты. Ведь регистрировать кандидатуры будут не только от групп, но и от политических партий. Имена кандидатов станут известны после 8 октября. Пока же избиратели рассуждают, каким должен быть народный избранник.



«Быть образованным, честным, готовым трудиться», – перечислил житель Минска Валентин Силич.

За выборами будут пристально следить. От Парламентской ассамблеи Совета Европы приедет миссия краткосрочных наблюдателей. Ждут делегацию от ОБСЕ. А состав Миссии наблюдателей СНГ уже сформирован и они приступили к работе. Например, следили за формированием избирательных комиссий.



«Заседания организованы в строгом соответствии с законом, проходят безукоризненно. Со стороны меня, как наблюдателя, никаких замечаний нет», – отметил член миссии наблюдателей от Исполнительного Комитета СНГ Василий Астрейко.

18 октября начнется самый активный период выборов – агитация. Появятся информационные стенды, а к биографии кандидатов добавят и список их достижений. На то, чтобы заявить о себе, потенциальным депутатам отведут месяц. Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.

Выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября. Примечательно, что выборы сенаторов в Беларуси непрямые – их избирают депутаты местных Советов. Совет Республики состоит из 64 парламентариев, 8 из них назначает президент страны.