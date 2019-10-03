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«Каждый день получаю рисунки на стол». Как проходят рабочие будни молодой учительницы из Логойска

04.10.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свыше 28 тысяч педагогов Минской области отмечают свой профессиональный праздник – День учителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Каждый день получаю рисунки на стол». Как проходят рабочие будни молодой учительницы из Логойска

«Каждый день получаю рисунки на стол». Как проходят рабочие будни молодой учительницы из Логойска

Из них почти тысяча услышали слова благодарности от своих учеников впервые. Кстати, по статистике, 90 % молодых учителей продолжают работать в школе даже после распределения.

Корреспондент Екатерина Чичерова расскажет о тех, кто только привыкает к новой жизни, а также о педагогах, которые вырастили уже не одно поколение.

«Каждый день получаю рисунки на стол». Как проходят рабочие будни молодой учительницы из Логойска

Как работают в Беларуси молодые педагоги и уже опытные учителя – смотрите в видеоинформации.

Люди в материале: Екатерина Чичерова
 
 
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Новости Беларуси. Свыше 28 тысяч педагогов Минской области отмечают свой профессиональный праздник – День учителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них...
 
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