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«Каждый день получаю рисунки на стол». Как проходят рабочие будни молодой учительницы из Логойска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свыше 28 тысяч педагогов Минской области отмечают свой профессиональный праздник – День учителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Из них почти тысяча услышали слова благодарности от своих учеников впервые. Кстати, по статистике, 90 % молодых учителей продолжают работать в школе даже после распределения.
Корреспондент Екатерина Чичерова расскажет о тех, кто только привыкает к новой жизни, а также о педагогах, которые вырастили уже не одно поколение.
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Новости Беларуси. Свыше 28 тысяч педагогов Минской области отмечают свой профессиональный праздник – День учителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них...
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