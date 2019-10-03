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У «Белавиа» появилась услуга платного бронирования места в самолёте

04.10.2019 21:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик «Белавиа» предложил новую платную услугу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь заранее можно выбрать место в самолете.

Стоит это от 5 до 30 евро, в зависимости от расположения кресел в салоне. Услуга активна за 24 часа до вылета, после чего оставшиеся места можно бесплатно бронировать при онлайн-регистрации. Пока сервис работает в тестовом режиме на рейсах только в 12 городов. Но после завершения испытаний услуга будет внедрена на всех направлениях.

У «Белавиа» появилась услуга платного бронирования места в самолёте

В компании отмечают, что возможность предварительного выбора мест – это один из этапов на пути постепенного перехода к тарифным брендам, что позволит предлагать пассажирам более низкие цены на билеты за счет разного набора предоставляемых услуг.

О других новостях экономики за 4 октября читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик «Белавиа» предложил новую платную услугу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь заранее можно...
 
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