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Беларусь возглавила список европейских стран с самым низким уровнем безработицы среди молодёжи

04.10.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси самый низкий уровень молодежной безработицы среди европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас этот показатель составляет чуть больше 1 %.

Беларусь возглавила список европейских стран с самым низким уровнем безработицы среди молодёжи

На втором месте – Германия: здесь уровень безработицы среди молодежи составляет 6 %, замыкает тройку Швейцария с 8 %. А хуже всего дела обстоят в Боснии и Герцоговине. Там возможности работать лишены почти 70 % молодых людей.

О других новостях экономики за 4 октября читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси самый низкий уровень молодежной безработицы среди европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас этот...
 
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