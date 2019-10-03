На МКАД перевернулся автомобиль Peugeot

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На МКАД днем 4 октября опрокинулся автомобиль. ДТП произошло на внутреннем кольце, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Mercedes при перестроении задел Peugeot, который ударился в ограждение и опрокинулся. В аварии никто не пострадал. Движение здесь было затруднено.











