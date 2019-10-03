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На МКАД перевернулся автомобиль Peugeot

04.10.2019 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На МКАД днем 4 октября опрокинулся автомобиль. ДТП произошло на внутреннем кольце, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Mercedes при перестроении задел Peugeot, который ударился в ограждение и опрокинулся. В аварии никто не пострадал. Движение здесь было затруднено.

На МКАД перевернулся автомобиль Peugeot

На МКАД перевернулся автомобиль Peugeot

На МКАД перевернулся автомобиль Peugeot

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Новости Беларуси. На МКАД днем 4 октября опрокинулся автомобиль. ДТП произошло на внутреннем кольце, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель...
 
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