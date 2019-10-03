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На МКАД перевернулся автомобиль Peugeot
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На МКАД днем 4 октября
Водитель Mercedes при перестроении задел Peugeot, который ударился в ограждение и опрокинулся. В аварии никто не пострадал. Движение здесь было затруднено.
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Новости Беларуси. На МКАД днем 4 октября опрокинулся автомобиль. ДТП произошло на внутреннем кольце, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель...
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