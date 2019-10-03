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На стройке в Минске погиб 40-летний рабочий

04.10.2019 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На стройке в Минске погиб рабочий. Происшествие произошло вечером 3 октября на улице Грушевской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На 40-летнего мужчину с высоты 11 этажа упала деревянная балка. Спасти его не удалось. Сейчас по данному факту проводится проверка. На месте работала следственно-оперативная группа.

На стройке в Минске погиб 40-летний рабочий

На стройке в Минске погиб 40-летний рабочий

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На стройке в Минске погиб рабочий. Происшествие произошло вечером 3 октября на улице Грушевской, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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