На стройке в Минске погиб 40-летний рабочий

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На стройке в Минске погиб рабочий. Происшествие произошло вечером 3 октября на улице Грушевской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На 40-летнего мужчину с высоты 11 этажа упала деревянная балка. Спасти его не удалось. Сейчас по данному факту проводится проверка. На месте работала следственно-оперативная группа.







