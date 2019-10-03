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Суды стран Евросоюза смогут требовать от Facebook удалять комментарии в других странах
Источник материала: СТВ
Евросоюз против Facebook. Теперь суды стран ЕС смогут предписывать администрации соцсети удалять комментарии в других государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение принял Европейский суд.
Компанию обязали блокировать доступ к определенным сообщениям для пользователей по всему миру, если в какой-то из стран ЕС эти материалы будут признаны незаконными.
В Facebook такое решение раскритиковали. В компании уверены, что это нарушает устоявшийся принцип, согласно которому одна страна не может навязывать остальным свои положения о свободе слова.
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Евросоюз против Facebook. Теперь суды стран ЕС смогут предписывать администрации соцсети удалять комментарии в других государствах, сообщили в программе Новости «24...
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