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Суды стран Евросоюза смогут требовать от Facebook удалять комментарии в других странах

04.10.2019 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Евросоюз против Facebook. Теперь суды стран ЕС смогут предписывать администрации соцсети удалять комментарии в других государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение принял Европейский суд.

Суды стран Евросоюза смогут требовать от Facebook удалять комментарии в других странах

Компанию обязали блокировать доступ к определенным сообщениям для пользователей по всему миру, если в какой-то из стран ЕС эти материалы будут признаны незаконными.

В Facebook такое решение раскритиковали. В компании уверены, что это нарушает устоявшийся принцип, согласно которому одна страна не может навязывать остальным свои положения о свободе слова.

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Евросоюз против Facebook. Теперь суды стран ЕС смогут предписывать администрации соцсети удалять комментарии в других государствах, сообщили в программе Новости «24...
 
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