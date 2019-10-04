В Мстиславле прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Мстиславском районном центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. Красивые и искренние пожелания, стихи, песни и танцевальные композиции стали замечательным подарком всем педагогам, пришедшим на праздник.

Со словами благодарности, пожеланиями новых творческих свершений к собравшимся в зале представителям учреждений образования района обратились председатель райисполкома Александр Прокопов и председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова.





С профессиональным праздником педагогов, ветеранов труда поздравили начальник отдела по образованию райисполкома Елена Почтовая, председатель райкома профсоюза работников образования и науки Любовь Бонохова.

За плодотворное сотрудничество, взаимопонимание благодарила на празднике педагогов начальник отдела по идеологии, культуре и делам молодёжи райисполкома Наталья Бискуп. Лучшие представители педагогических коллективов за достигнутые успехи в обучении и воспитании детей, получили заслуженные награды: почётные грамоты и благодарственные письма.