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В Мстиславле прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

04.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Мстиславском районном центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. Красивые и искренние пожелания, стихи, песни и танцевальные композиции стали замечательным подарком всем педагогам, пришедшим на праздник.

В Мстиславле прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

Со словами благодарности, пожеланиями новых творческих свершений к собравшимся в зале представителям учреждений образования района обратились председатель райисполкома Александр Прокопов и председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова.

В Мстиславле прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

С профессиональным праздником педагогов, ветеранов труда поздравили начальник отдела по образованию райисполкома Елена Почтовая, председатель райкома профсоюза работников образования и науки Любовь Бонохова.

В Мстиславле прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

В Мстиславле прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

За плодотворное  сотрудничество, взаимопонимание благодарила на празднике педагогов начальник отдела по идеологии, культуре и делам молодёжи райисполкома Наталья Бискуп. Лучшие представители педагогических коллективов за достигнутые успехи в обучении и воспитании детей, получили заслуженные награды: почётные грамоты и благодарственные письма.

 
 
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В Мстиславском районном центре культуры и народного творчества прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя. Красивые и искренние пожелания, стихи,...
 
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