4 октября в агрогородке Турец загорелась хозяйственная постройка.
Рассматриваемая версия пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Информационная группа РОЧС
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В Турце горела хозпостройка
Источник материала: Полымя
4 октября в агрогородке Турец загорелась хозяйственная постройка.
Рассматриваемая версия пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Информационная группа РОЧС
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4 октября в агрогородке Турец загорелась хозяйственная постройка. Рассматриваемая версия пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и...
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