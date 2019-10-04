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И смех, и грех: москвич обвинил Apple в "доведении до гомосексуализма"

04.10.2019 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В редакцию Говорит Москва попало необычное письмо: иск к Apple от москвича Разумилова Д.Е., который требует компенсацию в миллион рублей за "доведение до гомосексуализма".

Истец несколько лет назад установил на свой iPhone приложение для операций с криптовалютам из App Store. Летом этого года ему пришёл перевод в размере 69 GayCoins (чуть больше $1). В сопроводительном сообщении было сказано "Don’t blame until you do that" ("Не осуждай, не попробовав").

Я подумал, действительно, как можно судить о чём-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения. По истечении двух месяцев могу сказать, что погряз в интимной близости с представителем своего пола и не могу выбраться назад. У меня появился постоянный молодой человек и я не знаю, как всё это объяснить родителям.



— выдержка из текста иска

Мужчина утверждает, что «погряз в однополых отношениях», прислушавшись к сообщению. И после этого его жизнь изменилась к худшему. Винит в произошедшем Apple, которая причинила "нравственные страдания и душевный вред".

Сейчас дело находится на рассмотрении Пресненского районного суда. 
 
 
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В редакцию Говорит Москва попало необычное письмо: иск к Apple от москвича Разумилова Д.Е., который требует компенсацию в миллион рублей за "доведение до...
 
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