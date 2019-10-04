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Канопацкой вынесли предупреждение за рассказ, как БРСМовец дрался с Дашкевичем
Источник материала: Партизан
Претендентке на кандидатскую должность Анне Канопацкой на заседании окружной избирательной комиссии Октябрьского округа №97 вынесли предупреждение на нарушение избирательного законодательства.
Анна Канопацкая / Роман Протасевич, Еврорадио
За предупреждение проголосовали восемь членов округкома, против — два.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила сама Канопацкая.
Оказалось что жалобу на нее написал конкурент от БРСМ по этому же округу Сергей Клишевич. Член инициативной группы Канопацкой на пикете по сбору подписей рассказал, как в 2016-м бээрэсэмовец подрался с оппозиционером Змитером Дашкевичем. Это произошло во время открытия памятника Ленину возле проходной МТЗ.
"Избирательная комиссия посчитала этот факт нарушением избирательного законодательства, приравняв к ведению предвыборной агитации", — пишет Канопацкая.
Политик напоминает, что согласно статье 155 Избирательного кодекса предвыборная агитация— это деятельность, которая поощряет избирателей принять участие в выборах, проголосовать за тех или иных кандидатов или против них,
"Как вы думаете, правда о человеке, который еще только хочет стать кандидатом в депутаты Палаты представителей, является побудительным действием к участию избирателей в выборах? Или избиратели должны знать всю правду о человеке, который даже не кандидат, чтобы принять решение, ставить за него подпись или нет?" — задается вопросом Канопацкая.
Напомним, что в 2016 году Змитер Дашкевич сорвал открытие памятника Ленину около Минского тракторного завода. Функционер БРСМ Сергей Клишевич был одним из первых, кто бросился бить оппозиционера.
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Претендентке на кандидатскую должность Анне Канопацкой на заседании окружной избирательной комиссии Октябрьского округа №97 вынесли предупреждение на нарушение...
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