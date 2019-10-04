Канопацкой вынесли предупреждение за рассказ, как БРСМовец дрался с Дашкевичем

За предупреждение проголосовали восемь членов округкома, против — два.





Об этом в своем Telegram-канале сообщила сама Канопацкая.





Оказалось что жалобу на нее написал конкурент от БРСМ по этому же округу Сергей Клишевич. Член инициативной группы Канопацкой на пикете по сбору подписей рассказал, как в 2016-м бээрэсэмовец подрался с оппозиционером Змитером Дашкевичем. Это произошло во время открытия памятника Ленину возле проходной МТЗ.





"Избирательная комиссия посчитала этот факт нарушением избирательного законодательства, приравняв к ведению предвыборной агитации", — пишет Канопацкая.









пишет Еврорадио. Политик напоминает, что согласно статье 155 Избирательного кодекса предвыборная агитация— это деятельность, которая поощряет избирателей принять участие в выборах, проголосовать за тех или иных кандидатов или против них,Еврорадио.





"Как вы думаете, правда о человеке, который еще только хочет стать кандидатом в депутаты Палаты представителей, является побудительным действием к участию избирателей в выборах? Или избиратели должны знать всю правду о человеке, который даже не кандидат, чтобы принять решение, ставить за него подпись или нет?" — задается вопросом Канопацкая.





Напомним, что в 2016 году Змитер Дашкевич сорвал открытие памятника Ленину около Минского тракторного завода. Функционер БРСМ Сергей Клишевич был одним из первых, кто бросился бить оппозиционера.