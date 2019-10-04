В российской нефти снова обнаружили хлор

finanz.ru. В добываемой в России нефти снова обнаружено заметное превышение европейских нормативов по содержанию хлорорганических соединений, из-за которых весной более чем на месяц приходилось останавливать трубопровод «Дружба», а покупатели в ЕС вернули в РФ больше миллиона тонн бракованного сырья, пишет





Как сообщает РИА Новости, «Транснефть» объявила о выявлении значительного количества хлора в поставках «Башнефти», которая, судя по статистике трубопроводной монополии, сдает в систему едва ли не самую грязную нефть в стране.





По итогам сентября компания, которая в 2016 году досталась «Роснефти» по итогам спора с миллиардером Владимиром Евтушенковым, закачивала в трубопроводы «Транснефти» сырье с содержанием хлорорганики в 4,1-5,2 частей на миллион (ppm).





Это выше, чем традиционные для «Башнефти» значения (3,5-4 ppm), подчеркивает «Транснефть».









И хотя содержание хлора укладывается в российские ГОСТы, согласно которым ненормативным является содержание более 6 ppm, оно значительно выше стандартов европейских НПЗ, которые привыкли получать сырье с 1-1,5 ppm.





«По итогам работы за сентябрь сделано представление руководству «Башнефть-Добыча» о повышении фона по показателю массовая концентрация органических хлоридов (ХОС)», - говорится в сообщении «Транснефти».









В конце августа председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер обратился в правительство РФ с предложением ужесточить российские нормативы по хлору и довести их до европейских (1 ppm), а также внедрить систему независимого контроля качества за поставками.





«Транснефть» в свою очередь заявила, что согласна допустить независимых инспекторов, если расходы возьмут на себя нефтяные компании. Комментируя предложение ужесточить нормативы, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин призвал «Роснефть» начать с себя и выполнить собственные предложения.



