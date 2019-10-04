ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В российской нефти снова обнаружили хлор

04.10.2019 21:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В сырье от «Башнефти» европейские нормативы по хлорогранике превышены в 5 раз.

В добываемой в России нефти снова обнаружено заметное превышение европейских нормативов по содержанию хлорорганических соединений, из-за которых весной более чем на месяц приходилось останавливать трубопровод «Дружба», а покупатели в ЕС вернули в РФ больше миллиона тонн бракованного сырья, пишет finanz.ru.

Как сообщает РИА Новости, «Транснефть» объявила о выявлении значительного количества хлора в поставках «Башнефти», которая, судя по статистике трубопроводной монополии, сдает в систему едва ли не самую грязную нефть в стране.

По итогам сентября компания, которая в 2016 году досталась «Роснефти» по итогам спора с миллиардером Владимиром Евтушенковым, закачивала в трубопроводы «Транснефти» сырье с содержанием хлорорганики в 4,1-5,2 частей на миллион (ppm).

Это выше, чем традиционные для «Башнефти» значения (3,5-4 ppm), подчеркивает «Транснефть».


И хотя содержание хлора укладывается в российские ГОСТы, согласно которым ненормативным является содержание более 6 ppm, оно значительно выше стандартов европейских НПЗ, которые привыкли получать сырье с 1-1,5 ppm.

«По итогам работы за сентябрь сделано представление руководству «Башнефть-Добыча» о повышении фона по показателю массовая концентрация органических хлоридов (ХОС)», - говорится в сообщении «Транснефти».


В конце августа председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер обратился в правительство РФ с предложением ужесточить российские нормативы по хлору и довести их до европейских (1 ppm), а также внедрить систему независимого контроля качества за поставками.

«Транснефть» в свою очередь заявила, что согласна допустить независимых инспекторов, если расходы возьмут на себя нефтяные компании. Комментируя предложение ужесточить нормативы, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин призвал «Роснефть» начать с себя и выполнить собственные предложения.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сырье от «Башнефти» европейские нормативы по хлорогранике превышены в 5 раз.
 
Новости дня
Новости разные
 
Восток - дело тонкое: президенты Таджикистана и Туркменистана попали в топ-500 влиятельных мусульман мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • интернет одежды для женщин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика