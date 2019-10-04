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70 тысяч обращений в секунду: почему в первый день переписи не все белорусы смогли переписаться онлайн
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сколько нас, белорусов? В стране началась перепись населения – уже третья в суверенной истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждому гражданину предстоит ответить на
Данные собираются исключительно для статистики – в ходе обработки они будут обезличены. Передача информации в другие ведомства исключена, утверждают в Белстате.
Камилла Шах, корреспондент:
Интернет-перепись началась ровно в полночь 4 октября. И на 9 часов утра воспользоваться ею успели около 10 тысяч белорусов. Но потом, как говорится, сайт «упал» под тяжестью 70 тысяч обращений в секунду.
Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:
Мы рассчитывали нагрузку, мы делали тестирование до 20 тысяч одномоментных входов. Но ожидать, что это будет 70 тысяч, не мог никто.
Вот и Виктор Сергеевич – уверенный пользователь ПК – потерпел фиаско во Всемирной паутине. После нескольких попыток зарегистрироваться через интернет пришел на стационарный участок. Благо, к месту прописки они не привязаны и работают 12 часов в сутки.
Виктор Кореньков:
На стационарных участках переписчики используют планшеты. С такими же 21 октября они пойдут по домам. Это еще одно новшество нынешней переписи. Бумажные опросники будут заполнять только в крайних случаях.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Для надежной работы планшетов создавалось специальное программное обеспечение. Главные требования: высокая производительность и безопасность хранения информации. Как результат: система выдерживает до 500 операций в секунду. А взломать ее настолько сложно, что просто бессмысленно.
Олег Кондратенко, директор IT-компании:
Перепись-2019 – третья в истории суверенной Беларуси, но первая с использованием IT-технологий. Поможет ли это составить более точный портрет белоруса, узнаем уже в 2020 году.
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70 тысяч обращений в секунду: почему в первый день переписи не все белорусы смогли переписаться онлайн
Новости Беларуси. Сколько нас, белорусов? В стране началась перепись населения – уже третья в суверенной истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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