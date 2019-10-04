XRAY Cross против Vesta SW Cross. Мнение из-за руля дважды кроссовера

Источник материала: Слуцк Город

XRAY Cross лучше Vesta SW Cross? Слушаем аргументы, которыми руководствовалась моя собеседница, выбирая себе новое авто в салонах LADA и у других дилеров.





- Когда встал вопрос о покупке нового автомобиля, среди основных претендентов, по сути, было лишь 2 марки. Причем поначалу первая позиция была не у LADA. В нашей семье давно и успешно эксплуатируется произведенный в Германии Passat пятого поколения, поэтому главным претендентом какое-то время был его ближайший родственник. Но, как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Новая машина – товар, который приобретают не часто и надолго.

Моим прежним автомобилем был пятидверный хэтчбэк Peugeot 307, и в этом типе кузова я ни разу не разочаровалась. Посему покупать седан особенного желания не было. Далее внес свой вклад тот факт, что, как и LADA, второй претендент на покупку производится в РФ. Именно в этот момент я поставила между автомобилями знак равенства. Ну а дальше все было, как у девочек: внешность, цена, комплектация. В итоге, моим автомобилем в конце марта нынешнего года стал XRAY Cross цвета «Черная жемчужина».





Ок, - не унимался я,- а почему не Vesta SW Cross, которой, при схожих ценах, отдает предпочтение процентов восемьдесят покупателей? Она не менее привлекательна, куда более вместительна, имеет несколько вариантов трансмиссии и моторов.

- Наверное, дело в габаритах. Для меня она великовата. Я уже говорила, что, с моей точки зрения, для городской эксплуатации хэтчбек практичнее. Ну и о том, что в основе XRAY Cross платформа от Renault, тоже забывать не стоит. К тому же дорожный просвет у XRAY Cross немного выше, а бамперы короче, чем у Vesta SW Cross.





Что касается мотора и коробки, то в моем случае изначально речь шла об 1,8 и МКПП. В Peugeot 307 было 2 литра и 137 л.с. Сильно отклоняться от этих показателей мне не хотелось.

А еще XRAY Cross порадовал веселыми сочетаниями цветов салона. Будь у него вся передняя панель темно-серой, не факт, что я бы его выбрала. Но все сложилось, правда, несколько недель машину в максимальной комплектации пришлось подождать.





У вас в машине рулевое колесо с обогревом, управление круизом на руле, спинку сиденья переднего пассажира можно сложить легким движением руки, опять же вещевой ящик по передним правым сиденьем. Насколько были важны эти «плюшки» при покупке, и как часто вы ими пользуетесь в повседневной эксплуатации?

- При покупке, точнее, при выборе комплектации автомобиля, важнее было, что предлагает та или иная версия в целом. Вариант Comfort, хотя и доступнее, лично меня не устроил. В итоге выбор пал на Luxe Prestige, в котором есть если не все, то почти все.





Что до эксплуатации, то здесь я бы в числе первых упомянула датчики света и дождя, обогрев сидений, и, конечно же, систему Ride Select. Для меня она – одна из основных «фишек» моего автомобиля, которая ну очень сильно добавляет уверенности в возможностях машины на лесных дорожках, изобилующих глубокими лужами и волнистым рельефом. И на 307-й и на Passat B5 в таких местах, если есть возможность объезда, ей обязательно нужно воспользоваться, иначе переднего бампера можно лишиться на раз.

С XRAY Cross все иначе. Переводишь шайбу Ride Select в положение «Грязь» и вперед. 215 см клиренса и хорошие покрышки в сочетании с умной электроникой исправно делают свое дело. А ведь еще есть режим «Sport», который радикально меняет реакции машины на педаль газа, когда нужно ехать активнее и быстрее обычного.





Багажник XRAY Cross по объему уступает пространству для грузов у Vesta SW Cross, то же можно сказать и о пространстве для пассажиров, сидящих сзади. Для ваших нужд этих показателей XRAY Cross достаточно?

- Более чем. Чего я только не возила за пять месяцев. Самым длинным грузом была вагонка длиной 240 см, самым объемным – детский спальный матрас. Еще приходилось вывозить на дачу старые оконные рамы и небольшой холодильник из советского прошлого. Поверьте, трансформации салона этого автомобиля, дают его владельцу очень большие возможности.

Даже при полноценных местах для всех пассажиров XRAY Cross вмещает несколько палаток, неразборный мангал, спальники, коврики и прочую туристическую утварь. Жалоб от пассажиров с заднего сиденья тоже не поступало, хотя и по 5 человек в машине ездит довольно часто.





Судя по вашему рассказу, ваша машина едва ли не идеальна. Это действительно так?

- Ну, почти. Часа через три после покупки, демонстрируя друзьям свое приобретение, я расстроилась из-за «кочерги», подпирающей открытый капот. В итоге на машину в тот же день были установлены гидростойки. Потом знакомые посоветовали сделать дополнительную антикоррозийную обработку. По большому счету - все.

Было еще нулевое после 4000 км пробега. Процедура не обязательная, но я решила сделать у официального дилера. Недорого, и хуже мотору точно не будет.





Говоря откровенно, приобретая LADA XRAY Cross в максимально возможной комплектации, я хотела получить машину, в которой ничего не нужно доделывать, доустанавливать и т.п. Стойки капота и антикор - то немногое, с чем пришлось пойти на компромисс. В остальном машина очень хороша.

Прелести стекла с встроенным обогревом я ощутила уже сегодня утром. Подогрев руля и сидений пока не задействовала, но уверена, что и они меня не разочаруют, когда наступят более серьезные холода. Городской расход топлива (Аи-95) у машины, точь-в-точь такой, как обещано заводскими характеристиками: 9,7 л/100 км.





Машина новая, и от нее не ждешь каких-либо неожиданностей, свойственных прежним подержанным авто. К тому же, несмотря на свою, в общем-то, городскую внешность, за пределами асфальта она дает водителю на 35-40% больше возможностей, чем классическая легковушка. Мой опыт эксплуатации XRAY Cross подтверждает это на все 100%.

Рассказ моей собеседницы - наглядная демонстрация того, что LADA, относительно недавно ставшая полноценной частью Renault Group, движется в нужном направлении, и помимо семейства Vesta у российского бренда есть и иные, не менее, а в некоторых вопросах даже более интересные модели.





Благодаря новому импортеру марки в Республике Беларусь, познакомиться с текущим модельным рядом LADA и протестировать понравившиеся модели сегодня можно в ближайшем дилерском центре LADA нового формата, по адресу:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 24-20-00

LADA.by

Сергей Полянский