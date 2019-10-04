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XRAY Cross против Vesta SW Cross. Мнение из-за руля дважды кроссовера
05.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
XRAY Cross лучше Vesta SW Cross? Слушаем аргументы, которыми руководствовалась моя собеседница, выбирая себе новое авто в салонах LADA и у других дилеров.
- Когда встал вопрос о покупке нового автомобиля, среди основных претендентов, по сути, было лишь 2 марки. Причем поначалу первая позиция была не у LADA. В нашей семье давно и успешно эксплуатируется произведенный в Германии Passat пятого поколения, поэтому главным претендентом какое-то время был его ближайший родственник. Но, как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Новая машина – товар, который приобретают не часто и надолго.
Моим прежним автомобилем был пятидверный хэтчбэк Peugeot 307, и в этом типе кузова я ни разу не разочаровалась. Посему покупать седан особенного желания не было. Далее внес свой вклад тот факт, что, как и LADA, второй претендент на покупку производится в РФ. Именно в этот момент я поставила между автомобилями знак равенства. Ну а дальше все было, как у девочек: внешность, цена, комплектация. В итоге, моим автомобилем в конце марта нынешнего года стал XRAY Cross цвета «Черная жемчужина».
- Наверное, дело в габаритах. Для меня она великовата. Я уже говорила, что, с моей точки зрения, для городской эксплуатации хэтчбек практичнее. Ну и о том, что в основе XRAY Cross платформа от Renault, тоже забывать не стоит. К тому же дорожный просвет у XRAY Cross немного выше, а бамперы короче, чем у Vesta SW Cross.
А еще XRAY Cross порадовал веселыми сочетаниями цветов салона. Будь у него вся передняя панель темно-серой, не факт, что я бы его выбрала. Но все сложилось, правда, несколько недель машину в максимальной комплектации пришлось подождать.
- При покупке, точнее, при выборе комплектации автомобиля, важнее было, что предлагает та или иная версия в целом. Вариант Comfort, хотя и доступнее, лично меня не устроил. В итоге выбор пал на Luxe Prestige, в котором есть если не все, то почти все.
С XRAY Cross все иначе. Переводишь шайбу Ride Select в положение «Грязь» и вперед. 215 см клиренса и хорошие покрышки в сочетании с умной электроникой исправно делают свое дело. А ведь еще есть режим «Sport», который радикально меняет реакции машины на педаль газа, когда нужно ехать активнее и быстрее обычного.
- Более чем. Чего я только не возила за пять месяцев. Самым длинным грузом была вагонка длиной 240 см, самым объемным – детский спальный матрас. Еще приходилось вывозить на дачу старые оконные рамы и небольшой холодильник из советского прошлого. Поверьте, трансформации салона этого автомобиля, дают его владельцу очень большие возможности.
Даже при полноценных местах для всех пассажиров XRAY Cross вмещает несколько палаток, неразборный мангал, спальники, коврики и прочую туристическую утварь. Жалоб от пассажиров с заднего сиденья тоже не поступало, хотя и по 5 человек в машине ездит довольно часто.
- Ну, почти. Часа через три после покупки, демонстрируя друзьям свое приобретение, я расстроилась из-за «кочерги», подпирающей открытый капот. В итоге на машину в тот же день были установлены гидростойки. Потом знакомые посоветовали сделать дополнительную антикоррозийную обработку. По большому счету - все.
Было еще нулевое после 4000 км пробега. Процедура не обязательная, но я решила сделать у официального дилера. Недорого, и хуже мотору точно не будет.
Прелести стекла с встроенным обогревом я ощутила уже сегодня утром. Подогрев руля и сидений пока не задействовала, но уверена, что и они меня не разочаруют, когда наступят более серьезные холода. Городской расход топлива (Аи-95) у машины, точь-в-точь такой, как обещано заводскими характеристиками: 9,7 л/100 км.
Рассказ моей собеседницы - наглядная демонстрация того, что LADA, относительно недавно ставшая полноценной частью Renault Group, движется в нужном направлении, и помимо семейства Vesta у российского бренда есть и иные, не менее, а в некоторых вопросах даже более интересные модели.
г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 24-20-00
Сергей Полянский
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XRAY Cross лучше Vesta SW Cross? Слушаем аргументы, которыми руководствовалась моя собеседница, выбирая себе новое авто в салонах LADA и у других дилеров.
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