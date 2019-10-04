Выставка к юбилею народного мастера Анатолия Туркова открылась в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном общественно-культурном центре сегодня открылась выставка , приуроченная к 70-летию народного мастера Беларуси, резчика по дереву Анатолия Туркова "Сапраўдны Тур Камянеччыны", передает корреспондент БЕЛТА.





Выставочный зал на Советской редко видит такое количество посетителей. Поздравить народного мастера с юбилеем пришли работники культуры, коллеги, друзья, приехала делегация земляков из Каменца. Анатолий Турков не только известный резчик по дереву, в определенной степени он еще и общественный деятель. Ровно десять лет назад мастер организовал общественное объединение любителей искусств региона "Беловежская пуща" и Брестчины "Тур", которое активно участвует в возрождении и популяризации народных традиций и ремесел, сохранении этнографии и фольклора белорусской деревни.





"О таких людях, как Анатолий Турков, говорят: соль земли. В каждом своем поступке, произведении, мероприятии он старается высказать любовь к малой родине. И такая необычайная массовость на этом вернисаже - яркое тому подтверждение", - отметила, открывая творческую встречу, заведующая отделом традиционной культуры областного общественно-культурного центра Лариса Быцко.





В экспозиции представлено свыше 90 работ. Половину составляют произведения членов ОО "Тур": это живопись, керамика, резьба по камню, вытинанка. Остальное пространство выставочного зала заполнили работы Анатолия Туркова. Посетители могут познакомиться с его живописными картинами, ажурными панно и объемными резными скульптурами. Центральное место в экспозиции занимает скульптурная композиция "Святое семейство", вырезанная мастером из дуба специально к юбилейной выставке.

"Это человек, который действительно много сделал для Каменетчины. Недаром его отметили почетным званием народного мастера Беларуси. Я думаю, то, что он делает, - это настоящий патриотизм", - сказал начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Каменецкого райисполкома Николай Громик. Он вручил юбиляру грамоту от районного Совета депутатов и исполнил в его честь музыкальную пьесу на саксофоне.

"Белорусская земля издревле полнилась мастерами и особенно резчиками по дереву. Анатолий Турков продолжает лучшие традиции белорусской резьбы и каждым днем, каждой минутой в своем творчестве подтверждает это", - подчеркнул минский скульптор Павел Лук.