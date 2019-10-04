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Фильм телеканала «МИР» «Мы из Евразии» вышел в финал фестиваля «Евразия.DOC»
05.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Документальный фильм «Мы из Евразии», созданный творческим коллективом телерадиокомпании «Мир», вышел в финал фестиваля «Евразия.DOC». Награждение победителей прошло в Минске, передает в пятницу «МИР 24».
После распада СССР, разрозненные республики буквально выживали. Свое видение спасения народов предложил Нурсултан Назарбаев в 1994 году. О своей концепции он рассказал в стенах МГУ. Это был его первый официальный визит в Москву в качестве президента Казахстана.
Так сложилось, что Евразийский экономический союз был создан в 2014 году именно в столице Казахстана – Астане, которая в настоящее время носит название Нур-Султан. Он открыл границы для сотрудничества Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и стал настоящим прорывом для экономики этих государств. Но какие барьеры между народами еще остаются? На этот и другие вопросы и пытались ответить авторы фильма.
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Фильм стал результатом практически круглосуточной работы авторской группы журналистов, операторов и режиссеров, которые трудились больше месяца.
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