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Фильм телеканала «МИР» «Мы из Евразии» вышел в финал фестиваля «Евразия.DOC»

05.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Документальный фильм «Мы из Евразии», созданный творческим коллективом телерадиокомпании «Мир», вышел в финал фестиваля «Евразия.DOC». Награждение победителей прошло в Минске, передает в пятницу «МИР 24».

Фильм стал результатом практически круглосуточной работы авторской группы журналистов, операторов и режиссеров, которые трудились больше месяца. Он посвящен развитию современного евразийства.

После распада СССР, разрозненные республики буквально выживали. Свое видение спасения народов предложил Нурсултан Назарбаев в 1994 году. О своей концепции он рассказал в стенах МГУ. Это был его первый официальный визит в Москву в качестве президента Казахстана.

Так сложилось, что Евразийский экономический союз был создан в 2014 году именно в столице Казахстана – Астане, которая в настоящее время носит название Нур-Султан. Он открыл границы для сотрудничества Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и стал настоящим прорывом для экономики этих государств. Но какие барьеры между народами еще остаются? На этот и другие вопросы и пытались ответить авторы фильма.

«Главная мысль этого всего — сказать, что мы все очень разные на этой гигантской территории, населенной сотнями народов, но все-таки где-то там, в глубине, мы все из одного корня. Мы вместе», – рассказал автор сценария фильма Глеб Стерхов. 
 
В этом году на фестиваль «Евразия.DOC» пришло более 150 заявок из 17 стран, в том числе из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Эстонии и США.



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Теги: Минск
 
 
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Фильм стал результатом практически круглосуточной работы авторской группы журналистов, операторов и режиссеров, которые трудились больше месяца.
 
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