Фильм телеканала «МИР» «Мы из Евразии» вышел в финал фестиваля «Евразия.DOC»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Документальный фильм «Мы из Евразии», созданный творческим коллективом телерадиокомпании «Мир», вышел в финал фестиваля «Евразия.DOC». Награждение победителей прошло в Минске, передает в пятницу «МИР 24».



Фильм стал результатом практически круглосуточной работы авторской группы журналистов, операторов и режиссеров, которые трудились больше месяца. Он посвящен развитию современного евразийства.

После распада СССР, разрозненные республики буквально выживали. Свое видение спасения народов предложил Нурсултан Назарбаев в 1994 году. О своей концепции он рассказал в стенах МГУ. Это был его первый официальный визит в Москву в качестве президента Казахстана.