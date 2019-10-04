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Медицина будущего: в Минске показали современные IT-разработки

05.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Парке Высоких Технологий Минска в пятницу показали передовые разработки белорусских программистов для сферы здравоохранения. С решениями познакомились представители правительства и Министерства здравоохранения Беларуси, передает «МИР 24».

Им показали 3D-принтер, который печатает импланты для стоматологии и шлем виртуальной реальности, помогающий в реабилитации детей с ДЦП. Всего представили 10 инновационных проектов, каждый из которых призван поднять белорусскую  медицину на новый уровень.

«Очень многие проекты для меня лично кажутся фантастикой. Если их реализуют, то это будет большой плюс как для Парка, так и для медицины. Но приоритет такой, что это сперва нужно реализовать в Беларуси, а уже потом во всем остальном мире», – заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

По окончании выставки представители Парка высоких технологий и Белорусского государственного медицинского университета подписали соглашение о сотрудничестве.



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Теги: Минск
 
 
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Среди них были 3D-принтер, который печатает импланты для стоматологии и шлем виртуальной реальности, помогающий в реабилитации детей с ДЦП.
 
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