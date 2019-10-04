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Медицина будущего: в Минске показали современные IT-разработки
05.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Парке Высоких Технологий Минска в пятницу показали передовые разработки белорусских программистов для сферы здравоохранения. С решениями познакомились представители правительства и Министерства здравоохранения Беларуси, передает «МИР 24».
Им показали 3D-принтер, который печатает импланты для стоматологии и шлем виртуальной реальности, помогающий в реабилитации
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Среди них были 3D-принтер, который печатает импланты для стоматологии и шлем виртуальной реальности, помогающий в реабилитации детей с ДЦП.
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