Европейский дизайн, британская инженерия. Поможет ли это китайским Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7

Источник материала: Tut.by

«Новый китайский автомобиль» — уверен, что, услышав это словосочетание, большинство белорусских автолюбителей насмешливо фыркнет и сморщит нос. Оно и понятно — соотечественники привыкли к комфорту и качеству, а также отличным техническим характеристикам немецкого «б/у премиума». Соответственно, столь же высокие требования они предъявляют и к своему первому новому автомобилю, даже если это и будет всего лишь «бюджетник» В-класса.



Chery Tiggo 7

А что же китайский автопром? В отношении него наши автовладельцы мыслят стереотипами 15-летней давности, когда только ленивый не «пнул» бы китайцев за их «самоходные поделки». В начале 2000-х годов дизайн китайских автомобилей, по сути, представлял собой лишь неуклюжие копии европейских моделей. Техническая «начинка» машин также не выдерживала никакой критики: «прожорливые» атмосферные бензиновые двигатели были низкокачественными «клонами» японских моторов 80−90-х годов XX века, общее качество изготовления узлов и агрегатов, а также деталей интерьера было ужасным. Ну, а пассивная безопасность, жесткость кузовов и их способность противостоять коррозии в те времена воистину были «притчей во языцех».



Chery Tiggo 4

Тем временем китайский автопром неуклонно двигался вперед, проходя путь, который ранее прошли японские и корейские автомобильные бренды. И теперь «новые китайцы» заново начинают экспансию на рынки Восточной Европы. Так, в нашей стране первой «китайской ласточкой» стала марка Geely. Теперь свой «крестовый поход» на запад начинает и Chery Automobile Co., используя в качестве «оружия» кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7.

Работа над ошибками



Усиленные лонжероны позволяют надеяться на неплохой результат в краш-тестах. Фото: Chery

Похоже, что парни из Поднебесной быстро учатся на своих же ошибках. Посему сделанные из «фольги» автомобили, не способные выдержать краш-тест, остались в прошлом. При проектировании обеих моделей особое внимание уделили пассивной безопасности. Как и на европейских «одноклассниках» детали кузова образуют силовую «клетку» пассажирского салона. В связи с этим конструкция его каркаса предусматривает наличие под полом салона тройных усиленных лонжеронов специальной формы. А вообще, при производстве кузовов кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7 используются 5 сортов высокопрочной стали.



Все кузовные детали, кроме капота и крыши, оцинкованные. Фото: Chery

Кроме того, китайские инженеры явно вняли рассказам российских дилеров об особенностях противогололедной обработки дорог в России. Благодаря этому наружные кузовные детали кроссоверов, предназначенных для рынка Таможенного союза, изготавливают из оцинкованной стали (за исключением капота и крыши). Последнее несколько озадачивает — под воздействием дорожного абразива именно кромки капота и крыши одними из первых покрываются сколами, которые затем превращаются в очаги коррозии. Впрочем, кузова кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7, предназначенных для продажи на внутреннем рынке Китая, оцинковке не подвергают вообще!

Что интересно, у модификаций для китайского рынка также не предусмотрен «зимний пакет», включающий в себя подогрев сидений, руля, лобового стекла по всей площади, а также форсунок его омывателя. Наличие такого оснащения на версиях для рынков Таможенного союза — целиком заслуга российского представительства Chery.

Отлично понимая, что такое российский климат и дороги, в Chery открыто заявляют о пятилетней (или 150 000 км пробега) гарантии на кузов и лакокрасочное покрытие кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7. Кстати, общая гарантия на автомобили идентичная — 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Китайский, да не совсем



Tiggo 7. Фото: Chery

Над дизайном кроссоверов Tiggo 7 и Tiggo 4 работала международная команда стилистов из CTCS (Chery Technical Center Shanghai) под руководством Джеймса Хоупа, ныне экс-шеф-дизайнера Chery. (До этого трудился на Ford, Daimler Chrysler и GM.)



«Четверка» и «семерка» Tiggo построены на одной платформе. Фото: Chery

Оба автомобиля построены на новой модульной платформе Chery T1Х, разработанной при участии специалистов компаний Jaguar/Land Rover и Qoros. Предназначена платформа T1Х для создания 5/7-местных SUV (кроссоверов) сегментов B и С. При этом длина колесной базы создаваемых автомобилей может варьироваться от 2560 до 2800 мм (у Tiggo 4 — 2610 мм, у Tiggo 7 — 2650), а их дорожный просвет — от 145 до 190 мм (у обоих кроссоверов — максимальные 190 мм).

Дебютировавшая в марте текущего года модель Tiggo 7 на сегодняшний день является флагманским SUV компании Chery. Как и положено автомобилю такого рода, он является самым большим по размерам кроссовером с названием Tiggo, а также имеет очень широкий список оснащения. По замыслу маркетологов Chery, Tiggo 7 предназначен для возрастной аудитории «35+» — людей, добившихся успеха в жизни и ценящих комфорт и стабильность.



Tiggo 4. Фото: Chery

Новинка этой осени, Tiggo 4, наоборот, ориентирована на молодежную аудиторию возрастом 25−35 лет, ведущую активный образ жизни и ценящую современные гаджеты. В связи с этим новый кроссовер получил более смелый дизайн экстерьера, ряд уникальных «цифровых» опций, а также «заряженную» версию с роботизированной трансмиссией и турбомотором. Чтобы избежать соплатформенного «каннибализма», Tiggo 4 имеет меньшие размеры и более низкую цену по сравнению с Tiggo 7.

Интерьер



Здесь есть стиль и нет запаха — салон Chery Tiggo 4. Фото: Chery

Забудьте об ужасном, пахнущем фенолом пластике передней консоли старых китайских моделей — он остался в прошлом. Материалы для деталей салона обоих кроссоверов Tiggo подобраны вполне достойные. Да и сами интерьеры «скроены» весьма прилично, с явной оглядкой на европейских «одноклассников». Закроешь эмблему на руле — ну никак не «китаец» в привычном нам понимании! Скорее, скромный «румынофранцуз» или качественный «кореец».



Интерьер старшего Tiggo 7 выглядит лаконично. Но ни у «четверки», ни у «семерки» нет регулировки руля по вылету. Фото: Chery

Учитывая разные целевые аудитории потребителей, дизайнеры постарались максимально «развести» модели. И, похоже, им это удалось — «кокпиты» автомобилей кардинально отличаются друг от друга.







Даже графические оболочки мультимедийной системы у Tiggo 4 и Tiggo 7 разные! Общие детали интерьера можно пересчитать чуть ли не по пальцам

У двух соплатформенных кроссоверов Tiggo — разные передние консоли, панели приборов, рулевые колеса, блоки управления климатом и мультимедиа, а также кресла и дверные карты.

И вот он, маркетинг в действии — почему-то для кроссовера Tiggo 4 недоступен климат-контроль (имеется только полуавтоматический кондиционер), а для Tiggo 7 можно выбрать даже двухзонный «климат». Кроме того, воздуховоды для пассажиров заднего ряда у Tiggo 4 устанавливаются только на версию с турбомотором. Также на версиях Tiggo 4 с «атмосферником» и турбомотором отличаются центральные тоннели.



Фото: Chery

А так — без серьезных замечаний и претензий. Зазоры ровные, эргономика продумана. Базовые сиденья обеих моделей удобные и пригодные для длительных поездок. Есть еще опциональные кожаные, с более плотной боковой поддержкой. На заднем ряду просторно и в салоне «младшего брата» — запаса пространства над головой хватает даже рослым пассажирам, а сама крыша визуально «не давит».

«Железо»

Оба кроссовера получили несущий кузов и переднюю подвеску на амортизаторных стойках McPherson. Задняя подвеска — многорычажная.

Что касается линейки моторов, то для каждой из моделей предлагаются по два бензиновых агрегата. 2,0-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель SQRD4G20 устанавливается на оба кроссовера. Этот 122-сильный мотор довольно технологичен — распределенный впрыск топлива (во впускной коллектор) с электронным управлением, 16-клапанный ГРМ с системой изменения фаз газораспределения (DVVT), а также впускной коллектор изменяемой длины (VIS).



Фото: Chery

1,5-литровые четырехцилиндровые бензиновые турбомоторы у кроссоверов немного разные. На Tiggo 7 устанавливается агрегат SQRE4T15, а на Tiggo 4 — SQRE4T15B, представляющий собой дальнейшую модификацию двигателя Tiggo 7. Разница между ними сводится к наличию нагнетателя воздуха с более эффективным промежуточным жидкостным охлаждением у мотора с индексом «В» вместо обычного воздушного интеркулера на агрегате SQRE4T15. При этом максимальная мощность нового двигателя снизилась (со 152 до 147 л.с.), а его максимальный крутящий момент вырос (с 205 до 210 Нм). Кроме того, он стал доступен раньше — начиная с 1 750 об/мин (у мотора без индекса «В» — с 2 000 об/мин).

Все остальные узлы у 1,5-литровых турбомоторов одинаковые: электронно-управляемый распределенный впрыск топлива во впускной коллектор, 16-клапанный ГРМ с системой изменения фаз газораспределения (DVVT), впускной тракт регулируемой длины (VIS), турбокомпрессор Honeywell и система рециркуляции отработавших газов (ERG).

В качестве трансмиссии для кроссовера Tiggo 4 в базовой комплектации Start предлагается 5-ступенчатая «механика». Бесступенчатая трансмиссия (CVT) доступна только в комплектациях Comfort и Techno. Кстати, вариатор с имитацией 7 фиксированных передач у Chery собственного производства. Есть еще 6-ступенчатая автоматизированная коробка передач DCT с двумя «сухими» сцеплениями производства компании Getrag, но для рынка РБ она пока доступна не будет.



Фото: Chery

Модель Tiggo 7 оснащается 6-ступенчатой «механикой» (в комплектации Sport Turbo с турбомотором) и вариатором (в сочетании с 2,0-литровым двигателем).









Дизайн не хуже европейского, оцинкованные кузова с пятилетней гарантией на ЛКП, качественный интерьер, турбомоторы — реально ли это «китайцы»? Чтобы поближе изучить кроссоверы из Поднебесной, мы отправились в степи и горы южного Казахстана.

День первый. Tiguan, которого не было

Именно так уже после первых минут теста окрестил модель Tiggo 7 мой коллега. Шутка ли — внятный, эластичный 1,5-литровый турбомотор «пуляет» уже где-то с 1300 об/мин, разгоняя кроссовер в духе старого доброго «ваговского» двигателя 1,4 TSI Twincharger. При этом 6-ступенчатая «механика» работает по-немецки четко, отщелкивая передачи, как пулемет отстрелянные гильзы. Связка «турбомотор/коробка» провоцирует нас «стрелять» с каждого светофора, пока мы выбираемся по Кульджинскому тракту из Алматы. Путь наш лежит в уникальный природный заповедник — Чарынский каньон.





Пока дорога идет по свежей «бетонке», шасси Tiggo 7 демонстрирует поистине немецкую собранность вкупе с отличной плавностью хода. Также у кроссовера в «плюсах» хорошая устойчивость на прямой. В «минусах» — неестественно легкое и малоинформативное рулевое управление с нечеткой околонулевой зоной.

Кроме цифр на приборной панели, разрешенные 130 км/ч ничем себя не выдают — акустический комфорт в салоне получше, чем у некоторых «одногрупников». И впрямь европейский кроссовер, если закрыть глаза и прислушиваться лишь к своим ощущениям…





Свернув с казахстанского «автобана» на дорогу, ведущую к каньону, попадаешь в мир нереальных, словно марсианских пейзажей. Узкие асфальтовые дорожки с ямами, на которых подпрыгивают даже КамАЗы, петляют между красных холмов; периодически там-сям виднеются какие-то заброшенные постройки… И тут ты начинаешь завидовать владельцам проносящихся мимо «лифтованных» праворульных Toyota Hilux Surf. Ведь они идут «ходом» там, где любой кроссовер при попытке ехать чуть быстрее 20−30 км/ч сразу же «оставит» подвеску! Вот и нам кое-где пришлось буквально «ползти» — по-немецки настроенная подвеска Tiggo 7 очень критична к стыкам и выбоинам плохого асфальтового покрытия. «Пробой» амортизаторных стоек — и удар неприятно передавался не только на кузов автомобиля, но и на позвоночник сидящих сзади коллег.





Что касается расхода топлива, то с учетом стартов со светофоров, «толкотни» в алматинских пробках и «полета» по гладкой «бетонке» он оказался вполне приемлемым. Даже в таком «боевом» режиме езды средний расход горючего на дорогах с твердым покрытием не превысил 11 л/100 км. На фоне этого вполне ожидаемо, что удовольствие «дубасить» в хорошем темпе по степным грунтовкам потребовало большего количества топлива — около 13 литров на каждые 100 км пути.

День второй. «Грустный» Tiggo 4

Толкаться в суете алматинских пробок на кроссовере Tiggo 4 с атмосферным 2,0-литровым мотором и вариатором — то еще удовольствие. На нажатие педали газа связка «мотор/трансмиссия» вначале отвечает паузой и воем выходящего на высокие обороты двигателя, и лишь затем начинается ускорение автомобиля. При этом динамику разгона выдающейся никак не назовешь. Более того, вверх по улицам «наклонного» Алматы кроссовер поднимался так скучно, что порой нам хотелось выключить кондиционер, чтобы «высвободить» занятые им «лошадки». При этом 2,0-литровая версия с вариатором легко «сожрёт» 13−14 литров высокооктанового бензина на каждую «сотню» пути по городу, так и не порадовав своего хозяина сколь-нибудь приемлемой динамикой.

Впрочем, и на шоссе дело обстояло немногим лучше: на протяжении всего пути раздражали сложности при движении с постоянной скоростью, а каждое ускорение для обгона сопровождалось все теми же завываниями работающего на высоких оборотах двигателя. Да и сами обгоны были достаточно неуверенными, безопаснее было готовиться к ним, как к полету в космос. К слову, Tiggo 4 с атмосферным мотором и вариатором «разменивает» первую «сотню» за долгие 14 секунд! По нынешним временам это очень и очень долго…

Что касается акустического комфорта, то кроссовер Tiggo 4 оказался заметно шумнее, нежели Tiggo 7. На скоростях ниже 100 км/ч в салон настойчиво «проникает» двигатель, а после «сотни» начинает досаждать уже и аэродинамический шум.

На проведенной накануне пресс-конференции представители Chery Automobile Co. с гордостью заявили, что вариатор у них покупают практически все китайские автопроизводители, имеющие в линейке моторов агрегаты, развивающие крутящий момент величиной до 200 Нм. По собственным ощущениям от езды на «атмосферном» Tiggo с трансмиссией CVT, данное обстоятельство выглядит как минимум странно. Ведь с точки зрения современных потребительских требований к КПП этого типа похвалить вариатор Chery фактически не за что. Единственный плюс «в карму» — мягкая реакция на «газ» и плавная передача крутящего момента при малых оборотах двигателя, позволяющие преодолевать бездорожье в «ползущем режиме».



Фото: Chery

Поэтому, сопоставляя «пресность» связки «атмосферник"/вариатор с «адреналином» тестированной накануне турбоверсии Tiggo 7, скажем — мы за отлично настроенные турбомоторы. Их комбинация с «механикой» или автоматизированной коробкой DCT практически идеальна, и работу этой пары в горячке «боя» попросту не замечаешь.

По управляемости опять же нам больше понравился Tiggo 4 в версии Cosmo, с «роботом» и турбодвигателем. Такой вариант модели оснащается электроусилителем руля, который китайским инженерам удалось настроить лучше, нежели ГУР на более дешевом Tiggo 4 с 2,0-литровым «атмосферником». На кроссовере с гидроусилителем руль слишком легкий и неинформативный, с невнятным «нулем». У версии с электроусилителем руля реакции на управление более четкие, а усилие на «баранке» — естественно-оптимальное.

Что касается ходовых качеств, то на более-менее качественных асфальтовых дорогах Tiggo 4 показывает весьма неплохую для компактного кроссовера плавность хода. При этом автомобиль практически не раскачивается на волнах дорожного покрытия, а его подвеска вполне комфортно, хоть и с заметными толчками, «глотает» небольшие ямки и выбоины. А вот разбитая грунтовка и глубокие ямы с острыми краями, коими в Казахстане изобилуют второстепенные асфальтовые дороги, реально способны «прикончить» шасси кроссовера. Трясет действительно очень сильно и подвеска (особенно задней оси) то и дело замыкается «на пробой».

За пределами дорог





С легким «офф-роудом» автомобиль справляется неплохо. Поднявшись в горы Алатау по асфальтовому серпантину, ради зрелищных кадров мы рискнули пойти на авантюру — спуститься к впадающей в озеро Иссык одноименной речушке.

Благодаря короткой базе, небольшим свесам и клиренсу 190 см Tiggo 4 удалось преодолеть несколько глубоких промоин и доехать прямо до берега речки по перекопанной егерями узкой каменистой грунтовке. Этому немало удивились встретившиеся нам казахские парни. Ведь они, в отличие от нас, добирались к цели на «лифтованном» полноприводном минивэне Mitsubishi Delica.



Грамотная настройка противобуксовочной системы позволяет выезжать даже из диагонального вывешивания. Но это не превращает переднеприводный «паркетник» во внедорожник

Кстати, несмотря на отсутствие привода на заднюю ось, кроссовер Tiggo 4 достаточно уверенно чувствует себя на твердых и каменистых почвах. За это спасибо системе стабилизации, имитирующей блокировку дифференциала передней оси, — настроена и работает она очень правильно. Благодаря ей «паркетник» отлично справляется с «диагоналкой» на твердом грунте.

Версии и цены. Tiggo 7



Фото: Chery

Кроссовер Tiggo 7 впервые был представлен российской публике 1 марта текущего года. В настоящее время автомобиль доступен в трех вариантах комплектации: Sport Turbo, Luxury и Elite.

Минимальная цена автомобиля — 1 199 900 RUB (18 560 $). За эти деньги покупатель получает кроссовер в версии Sport Turbo с 152-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В списке оборудования: 18-дюймовые литые легкосплавные диски, светодиодные ДХО, наружные электрорегулируемые зеркала заднего вида с обогревом, датчик дождя, передние и задние электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, многофункциональное рулевое колесо, иммобилайзер и кондиционер.



Графика мультимедийной системы Tiggo 7 выглядит неплохо. Фото: Chery

Также штатно устанавливаются задние датчики парковки и камера заднего вида, запуск двигателя кнопкой, система бесключевого доступа, система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), ABS, ESP, система помощи при экстренном торможении (HBA), система помощи при старте в гору (HSA) и при спуске с горы (HDC), регулятор тормозных сил в повороте (CBC), система снижения вероятности опрокидывания (RMF) и фронтальные подушки безопасности.

Доплатив 80 тысяч RUB (около 1240 $), можно получить Tiggo 7 в комплектации Luxury. В этом случае станут доступны электроусилитель руля, кожаная отделка рулевого колеса, а также кожаные сиденья черного цвета с улучшенной боковой поддержкой. Взамен придется забыть про ураганный 1,5-литровый мотор — видимо, те, кто любят подороже, никуда не торопятся. Иначе зачем на эту версию устанавливается 2,0-литровый «атмосферник» в паре с вариатором?

За 1 369 900 рублей (21 185 $) можно купить Tiggo 7 в топ-комплектации Elite. Здесь к базовому пакету оснащения добавляются такие нужные опции, как полный «зимний» пакет (обогревы), система кругового обзора 360°, передние датчики парковки, боковые подушки безопасности и двухзонный климат-контроль. Кроме того, кроссовер получит и ряд приятных «вкусняшек»: перфорированную отделку кожаных сидений, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, электрическую регулировку водительского сиденья с регулировкой поясничного упора, атмосферную подсветку интерьера, шесть динамиков и даже световую проекцию логотипа на асфальт при открытии двери.

А вот с двигателем и коробкой все так же «грустно» — все та же «меланхоличная» парочка из «атмосферника» и вариатора.

Тем не менее сочетание «цена + оснащение» становится доминантным при выборе кроссовера Tiggo 7 в комплектациях Luxury и Elite. Склоняет чашу весов в пользу покупки и тот факт, что с учетом трейд-ин и имеющихся у российских дилеров специальных скидочных программ цены на эти 2 версии могут быть снижены до 1 029 900 и 1 119 900 российских рублей соответственно. Впрочем, на версию Sport Turbo программа скидок также распространяется — автомобиль в данной комплектации можно купить за любимую россиянами сумму в 1 миллион рублей, а точнее за 999 900 RUB (15 465 $).

Версии и цены. Tiggo 4



Фото: Chery

Продажи кроссовера Tiggo 4 в России начались 2 месяца назад, в августе 2019 года. Пока, независимо от комплектации, автомобиль доступен только с 2,0-литровым 122-сильным атмосферным бензиновым мотором.

Цены на кроссовер Tiggo 4 стартуют с отметки в 899 900 российских рублей (13 917 $). За эти деньги можно купить автомобиль в начальной комплектации Start и только с 5-ступенчатой «механикой». Автомобили с вариатором (CVT) доступны в двух комплектациях: Comfort, стоимостью 1 029 900 рублей (15 928 $), и Techno, стоимостью 1 099 900 рублей (17 010 $).



Фото: Chery

Надо отдать должное ребятам из Chery — за «магический миллион» покупатель и впрямь получает очень много. В стандартном пакете оснащения версии Techno имеются такие «фишки», как LED-оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски, «кожаный» салон, а также 9-дюймовый сенсорный дисплей с камерой заднего вида и цифровая приборная панель с возможностью выбора цвета. И это еще не всё! В перечень оборудования входят полный зимний пакет (обогревы), водительское сиденье с электрорегулировками, бесключевой доступ и даже «понтовая» система управления жестами, как на последних моделях BMW!

Несмотря на широкий список оснащения даже базовой версии, отсутствие некоторых, ставших давно нам привычными, вещей выглядит странным. К примеру, ни на одной из модификаций Tiggo 4 не предусмотрена регулировка рулевого колеса по вылету, что может доставлять неудобство водителям высокого роста.

Зато первые 400 покупателей бесплатно получат элегантный смарт-браслет («фитнес-браслет»), при помощи которого можно заводить автомобиль, открывать и закрывать окна. А если через специальное приложение синхронизировать браслет со смартфоном — то появляется возможность принимать звонки и сообщения, а также следить за собственной физической активностью…





Старт продаж Chery Tiggo 4 в комплектации Cosmo намечен на октябрь этого года. Кроссоверы в этой модификации будут оснащаться 147-сильным 1,5-литровым турбомотором и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT6 с двумя сцеплениями. Стоимость комплектации Cosmo для РФ пока обсуждается. Ожидается, что Tiggo 4 с «роботом» будет дороже на 70−80 тысяч RUB (1 080−1 240 $). На рынок Беларуси такие версии пока поставляться не будут.

P.S.



Фото: Chery

По заявлению самих представителей Chery, компания намерена всерьез побороться за долю рынка Таможенного союза в сегменте SUV. Планируется, что компактный кроссовер Tiggo 4 составит конкуренцию Hyundai Creta, Renault Kaptur, Kia Soul, Suzuki Vitara и LADA Xray Cross.



Фото: Chery

В ключевых конкурентах модели Tiggo 7 маркетологи Chery видят Haval H6, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai и производимый у нас в Беларуси Geely Atlas.

Удастся ли задуманное и потеснит ли конкурентов китайский кроссовер с «европейской» внешностью — покажут время и статистика годовых продаж на рынках Таможенного союза.

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Chery Tiggo 4 1.5 Turbo Chery Tiggo 7 1.5 Turbo Рабочий объем, см3 1498 1498 Максимальная мощность, л. с. 147 152 Максимальный крутящий момент, Нм 210 205 Максимальная скорость, км/ч 190 185 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 9,7 10,5 Расход топлива, л/100 км (смешанный) 7,2 7,7 Длина, мм 4318 4432 Ширина, мм 1831 1837 Высота, мм 1662 1670 Колесная база, мм 2610 2650 Клиренс, мм 190 190