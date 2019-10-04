Посмотрите, какая вода течет в новостройке в Лошице. Местные: «Мыться невозможно»

Источник материала: Tut.by

В редакцию обратилась минчанка, которая живет в новостройке по улице Михаила Пташука, 11. Она рассказала TUT.BY, что уже полгода из крана льется грязная вода: ни пить ее, ни мыться в ней невозможно.



Фото: Анна Сакович

Дом № 11 на улице Михаила Пташука в микрорайоне Лошица сдали в 2017 году. Мы писали о нем: многоэтажка почти закольцована, а местные освободили двор от паркующихся авто.

Минчанка Анна Сакович прислала в редакцию фото воды, которая течет в новостройке из крана. По словам женщины, бывает, что несколько дней вода идет чистая, потом снова — ржавчина с песком и неприятным запахом. И так полгода — такая ситуация и с горячей, и с холодной водой. Если оставить воду стекать на время — и это не помогает, ее цвет не меняется.

— Мы обратились в водоканал, на письмо ответили, что наружные сети холодного водоснабжения и запорно-регулирующая арматура исправны (они находятся на балансе «Минскводоканала». — Прим. TUT.BY).



Фото: Анна Сакович

В сентябре «Минскводоканал» ответил женщине, что питьевую воду из крана в их доме брали на пробу. Никаких отклонений лаборатория предприятия не выявила.

Женщина рассказывает, что из-за грязной воды страдает и новая сантехника.

— А это новостройка — люди делают дорогущие ремонты, ставят ванны, умывальники, унитазы. Из-за того, что вода ржавая, грязные разводы не вымываются ничем.





Жители обращались в службу 115.бел, после этого вода стала не такая ржавая, но все равно льется с песком. В пятницу 4 октября к дому приехала машина с чистой питьевой водой, которую раздавали жителям.

Дом обслуживает ЖЭУ-4 Ленинского района Минска. Получить оперативный комментарий в ЖКХ района в конце рабочей недели нам не удалось.