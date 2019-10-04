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В Глубоком должник пытался зарезать знакомого на ходу

05.10.2019 07:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Глубоком должник пытался зарезать знакомого на ходу
Фото из открытых источников

Двое знакомых собрались в Литву. Один из них работает там дальнобойщиком. Второй напросился с ним, мотивировав тем, что хочет подзаработать, чтобы вернуть ему долг.

Утром 4 октября должник, будучи в автомобиле потерпевшего во время движения в Глубоком ударил того ножом. Водитель сумел покинуть автомобиль, однако нападавший преследовал его и ударил ножом повторно. Однако довести до конца злой умысел не удалось, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. 

Сейчас расследованием уголовного дела занимаются следователи. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.14 и ч.1 ст.139 Уголовного кодекса (покушение на убийство). 

В Глубоком должник пытался зарезать знакомого на ходу
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Пострадавший в больнице, его жизни ничего не угрожает, нападавший задержан.
 
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