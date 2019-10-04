В Глубоком должник пытался зарезать знакомого на ходу

Источник материала: Аргументы и факты

Двое знакомых собрались в Литву. Один из них работает там дальнобойщиком. Второй напросился с ним, мотивировав тем, что хочет подзаработать, чтобы вернуть ему долг.

Утром 4 октября должник, будучи в автомобиле потерпевшего во время движения в Глубоком ударил того ножом. Водитель сумел покинуть автомобиль, однако нападавший преследовал его и ударил ножом повторно. Однако довести до конца злой умысел не удалось, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.