Анджелина Джоли снялась обнаженной для обложки модного журнала

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro. Снимок опубликовал в Instagram главный редактор издания Ричард Джанорио. Это не первый раз, когда актриса соглашается на откровенные фотосессии. Предлагаем вспомнить сегодня самые смелые и, вместе с тем, эстетичные кадры с первой красавицей Голливуда.

На снимке полностью голая Джоли лежит в мраморной ванне, наполненной водой, с поднятыми вверх руками и смотрит в камеру.

Автором съемки выступил фотограф аргентинского происхождения Андрес Кудацки, снимки которого неоднократно публиковались в таких известных изданиях, как The Washington Post, The New York Times, The Guardian.

Намомни, это не первый раз, когда Анджелина Джоли снимается в откровенных фотосессиях. В разные годы она становилась звездой GQ, Maxim, Esquire и других журналов.