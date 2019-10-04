Хоакин Феникс рассказал о роли в «Джокере», возлюбленной Руни Маре и конфликте с Робертом Де Ниро

Источник материала: Tut.by

Актер Хоакин Феникс, по которому сходит с ума интернет, дал огромное интервью изданию Vanity Fair, а также снялся в фотосессии. Актер сыграл главную роль в нашумевшей картине Тодда Филлипса «Джокер».

Хоакин Феникс вспомнил первые годы своей жизни, которые он с семьей провел в секте «Дети Бога». В 1978 году родители Хоакина решили покинуть секту, и во время путешествия семейства на барже из Венесуэлы в Майами он увидел, как жестоко рыбаки обращаются с рыбой.

«Это было так ужасно. Моя мама была в шоке, потому что мы с братьями и сестрами просто закричали на нее: „Как ты могла не сказать нам, что та рыба, которую мы ели недавно, была выловлена таким образом?“. Она заплакала и не знала, что сказать нам», — рассказал Хоакин.

С тех пор актер не ест мясо и рыбу: «Я ем здоровую пищу, никакого фастфуда. Но иногда могу съесть пакет чипсов или сэндвич из „Сабвэй“ и прочую жесть».

Возлюбленная Феникса Руни Мара отличается таким же отношением к еде. Они познакомились на площадке фильма «Она». Актер отметил, что долгое время считал, что противен Маре. Впоследствии оказалось, что симпатия Хоакина была взаимной и Руни просто стеснялась проявлять свои чувства.

«Она единственная, кого я когда-либо искал в интернете. Мы долгое время были просто друзьями, писали друг другу имейлы. Раньше я никогда этого не делал — не общался с понравившейся мне девушкой онлайн и не гуглил ее», — признался Хоакин.

Также зашла речь о фильме «Джокер», за роль в котором Фениксу заранее пророчат «Оскар». Актер рассказал об отношениях с Робертом Де Ниро: «Мне не хотелось общаться с Робертом на съемках. Это было и не нужно. В первый день мы поздоровались, а потом вообще не разговаривали друг с другом».

«Я всегда считал, что актерская игра должна быть как документальный фильм, — отметил он. — Вы должны просто чувствовать то, что вы чувствуете, то, что вы думаете, и персонаж проходит через этот момент».

В минском прокате фильм стартовал 4 октября, рецензию AFISHA.TUT.BY можно почитать здесь.