Источник материала: Полесская правда



II Форум регионов Беларуси и Украины 3-4 октября прошел в Житомире. В рамках форума состоялась первая встреча президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Главы государств провели переговоры в узком и расширенном составе, а также приняли участие в пленарном заседании II Форума регионов.

В первый день форума состоялось восьмое заседание консультативного совета делового сотрудничества, по завершении которого белорусские и украинские партнеры подписали четыре десятка договоренностей на общую сумму более $540 млн. В числе подписантов «БНК-Украина», ОАО «Милкавита», ОАО «БелАЗ», МТЗ, «Белкоммунмаш», ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», концерн «Беллегпром», ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз», ОАО «Белсолод», Барановичское ПХБО, ОАО «Мозырьсоль», бумажная фабрика «Спартак», управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Могилевлифтмаш», «Белэксимгарант».

Состоялась официальная встреча глав регионов Украины и Беларуси с главой Житомирской областной государственной администрации. Особо на ней звучала тема восстановления судоходства по Днепру на территории Украины. «Мы бы очень хотели, чтобы тот речной путь, про который уже столько сказано, наконец заработал… Восстановление судоходства на реке — добрая традиция, и надо ее возвращать», — сказал вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко.

Во второй день форума регионы Беларуси и Украины заключили соглашения о многостороннем сотрудничестве. Церемония подписания документов состоялась в присутствии глав государств.

Подписаны также план консультаций между министерствами иностранных дел на 2020-2021 годы, исполнительная программа научно-технического сотрудничества на 2019-2021 годы между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством образования и науки Украины.

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Украины подписали исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества на 2019-2022 годы.

Лукашенко Зеленскому: все, о чем мы договоримся, будет исполняться

«Все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности», — сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Зеленского от имени всей белорусской делегации, отметив, что в Житомир в общей сложности приехали почти полтысячи человек. «На близкую нам, можно сказать, родную землю. И вы очень тонко подметили, правильно, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, кордонов. Мы действительно понимаем друг друга. Хотя и разговариваем на разных языках, они близки и понятны нашим людям», — сказал он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что многие будут писать о том, что состоялось знакомство двух президентов. «Ничего подобного. Мы с вами знакомы очень давно. Правда, заочно. Сегодня мы встречаемся здесь с глазу на глаз для того, чтобы еще раз сверить часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться», — подчеркнул белорусский лидер.

«Нам история предоставила такой шанс: договорившись, исполнить во благо наших народов», — добавил Александр Лукашенко.

Он отметил, что для Беларуси есть не только прагматичная основа взаимодействия с украинским государством и народом Украины. «Эта глубокая большая идеология основана на истории, которую мы с вами пережили. Да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе. Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет», — заверил глава государства.

Лукашенко назвал приоритеты экономического сотрудничества с Украиной

«Безусловно, Украина — один из главных торговых партнеров Беларуси. Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на четверть, но это далеко не предел наших возможностей. Общая история и соседство предопределили приоритеты, в том числе в экономической сфере. Это, прежде всего, топливно-энергетический, агропромышленный комплексы, промышленная кооперация, транспортно-логистическая сфера», — перечислил основные направления сотрудничества Президент.

Беларусь готова вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для украинских предприятий. Александр Лукашенко считает, что и в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области. «Мы не скрываем то, что мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем уже непосредственно действовать. Это вполне естественно, не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите — нынешняя безопасность двух государств», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества, по словам Президента, создает открытие украинского рынка электроэнергии. Белорусская сторона уже заключила несколько коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. «С запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики», — заявил он.

Большие перспективы Александр Лукашенко видит в машиностроении, совместном развитии транспортных артерий. «Географическое положение наших стран открывает хорошие возможности для логистической сферы. Транзитную привлекательность Украины и Беларуси могут усилить речное судоходство по Днепру, Припяти, его интеграция в международный водный путь Е40», — обратил внимание глава белорусского государства.

Президент заметил, что торговля — это дорога с двусторонним движением. Беларусь в свою очередь импортирует украинский металл, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, кормовые добавки, лекарства и многое другое.

«Многомиллиардный товарооборот между двумя странами формируется именно на местах. Этим объясняется наше пристальное внимание к развитию межрегиональных контактов», — пояснил белорусский лидер. Он напомнил, что в Николаеве и Нежине организована сборка тракторов МТЗ и комбайнов «Гомсельмаш», в Луцке и Днепре — троллейбусов «Белкоммунмаш» и МАЗ, в Вышгороде — лифтов «Могилевлифтмаш», в Черкассах — автотехники МАЗ. В Киевской области функционирует крупный торгово-логистический комплекс группы компаний «Санта». По словам Александра Лукашенко, можно привести еще много примеров реального экономического сотрудничества, в которое вовлечены регионы.

Главы государств во время переговоров подтвердили свою заинтересованность в создании совместных производств. «Сфера интересов огромная, — отметил Президент Беларуси. — Мы предлагаем нашим украинским друзьям, братьям: давайте мы придем к вам с той техникой, производством, которым мы занимались давно, в том числе в одном государстве, и создавали вместе с вами. Все республики Советского Союза вносили вклад в создание самолетостроения в Украине, а тракторостроения, машиностроения — в Беларуси. Давайте сегодня создавать эти совместные предприятия».

В пример Александр Лукашенко привел ракетостроение, которому в Беларуси сегодня уделяют особое внимание. «У вас эта школа есть. Вы нам помогите. Мы не за пять лет освоим эту программу, а за полтора-два, — подчеркнул он. — А мы придем с продуктом, товаром и технологиями к вам и будем развивать то, что никогда у вас не развивалось, но очень Украине нужно». По мнению главы государства, если Беларусь и Украина смогут создать продукт мирового уровня, то в страны быстрее будут приходить инвестиции, и она сами смогут помогать другим.

«Диалоговая площадка форума подтвердила свою эффективность. Мы видим весомый вклад областей Беларуси и Украины в решение задачи по увеличению объемов торговли», — констатировал глава государства. Возможно, отметил Президент, этот форум стоит проводить не раз в два года, а ежегодно. Такое предложение поддерживают и в Украине. Стороны договорились обсудить этот вопрос и принять соответствующее решение.

Лукашенко на переговорах с Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении

«Это не только простая торговля (в сотрудничестве между странами. — Прим. БЕЛТА). Мы приняли решение фактически. Межправкомиссия, которая соберется в Киеве (мы тоже договорились об этом), примет конкретные решения по созданию совместных предприятий. У вас в Украине, а уже 9 мощных (белорусских. — Прим. БЕЛТА) компаний работают здесь, и у нас в Беларуси», — сказал Президент.

Он привел пример, и этот вопрос был обсужден на переговорах с Владимиром Зеленским: «Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли».

«Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то 4-5 лет. И денег меньше надо будет», — пояснил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, белорусская сторона в свою очередь готова инвестировать и создавать совместные предприятия в Украине по гражданскому направлению — автомобили, трактора, автотехника большой грузоподъемности, другая техника. «Мы готовы вплоть до вхождения в капитал этих предприятий. То есть мы обсудили ряд очень важных вопросов», — сказал Президент.

Лукашенко и Зеленский обсудили сотрудничество в нефтепереработке и поставках нефти

«Мы не скрываем. Мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные… И электроэнергию после ввода атомной станции. Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что у него есть единственная просьба: «Если договорились, давайте сделаем. Если не надо, не хотим — мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем. Но если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим».

Восстановление судоходства по Днепру и развитие портового хозяйства в том числе обсуждалось на встрече глав государств. «Это нам будет выгодно», — уверен Президент Беларуси. Он вспомнил момент, когда во время недавней уборочной кампании Украина попросила поставить больше дизтоплива и бензина. «Оказалось, вагонов нет. Бочки эти собирали со всего света, чтобы поставить сюда. А была бы дорога по Днепру, Припяти — у нас вообще бы не было проблем. И в обратном направлении», — заявил Президент.

Он добавил, что обсуждены все вопросы, которые были на поверхности, вплоть до сферы СМИ, культуры, в том числе возможности совместных съемок киноленты. «Сваты» хотели снять. Война началась — «Сваты» не сняли. Ну, белорусские «Сваты» снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный — то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся», — заключил глава государства.

Лукашенко: граница Беларуси с Украиной не должна быть препятствием для передвижения людей

«Я Президенту (Украины. — Прим. БЕЛТА) пообещал, что здесь не будет никаких проблем», — подчеркнул белорусский лидер.

«Владимир Александрович (Зеленский) правильно поставил вопрос по границе. Я как почувствовал, что, может, даже с упреком. Не должна быть белорусско-украинская граница препятствием для передвижения людей. Я поклялся, что этого не будет. Мы никогда не сдерживали и сдерживать не будем наших украинцев и белорусов при перемещении», — заявил белорусский лидер.

Он привел пример, что граница Беларуси открыта для жителей сопредельных территорий, которые привыкли собирать в Беларуси грибы и ягоды.

«Уже не хочу говорить (оскомину набило) про «угрозы» со стороны Беларуси, Украины… Мы, кстати, на эту тему практически не разговаривали. Это я уже сказал: вы не волнуйтесь, мы будем придерживаться этой политики. Помните, что там — на севере (в Беларуси. — Прим. БЕЛТА) народ другой вроде бы, но это ваш народ. Это ваши люди. Я к украинцам так отношусь — это наши люди здесь», — резюмировал Александр Лукашенко.

Лукашенко: дружба Беларуси и Украины будет ощущать давление и с Запада, и с Востока

«Хочу вам сказать честно: чем ближе и теснее мы будем с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй», — заявил Александр Лукашенко.

При этом Президент обратил внимание: дружба между Беларусью и Украиной будет испытывать давление не с одной какой-то стороны, а и с Востока, и с Запада. «Мы осознаем это с Президентом (Украины. — Прим. БЕЛТА) и говорили об этом, когда вели переговоры один на один. Этот барьер мы полны решимости преодолеть, — подчеркнул глава государства. — Мы добрые люди. Не хотим против кого-то дружить, против кого-то воевать. Мы должны быть сильны».

Лукашенко уверен в успешном мирном урегулировании конфликта в Донбассе

«И с Востоком (Украины. — Прим. БЕЛТА) будет все нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний Президент по окончанию войны, уверен, увенчается успехом», — заявил глава государства.

«Я не просто вам желаю этого. Мы готовы вместе что-то сделать для того, чтобы Украина была единой, целостной, мощной, чтобы косо даже никто не смог сюда посмотреть. Это наши принципы», — подчеркнул белорусский лидер.

Беларусь и Украина задумались над совместным проведением Олимпийских игр

Глава государства напомнил, что не так давно Минск принимал II Европейские игры, матчевую встречу по легкой атлетике Европа — США. В этих соревнованиях активное участие принимали и украинские атлеты, причем довольно успешно: например, на Европейских играх они стали третьими в общекомандном зачете.

«Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении Президента Украины вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу», — сказал Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что особое место в отношениях двух стран занимает диалог культур, построенный на основе близких и понятных сердцу каждого белоруса и украинца традиций и духовных ценностей. «Прошел год, но минчане и гости столицы до сих пор находятся под впечатлением от Дней культуры Украины. Ваши коллективы и артисты стали украшением международных фестивалей — «Славянского базара в Витебске», праздника «Купалье» в Александрии. Мы рады, что белорусские исполнители так же популярны в Украине. Гордимся, что художественный руководитель ансамбля «Сябры» (Анатолий Ярмоленко. — Прим. БЕЛТА) стал лауреатом украинской общенациональной программы «Человек года — 2018», — заявил глава государства.

Предстоящие Дни культуры Беларуси в Киеве, добавил он, будут прекрасной возможностью для белорусов подарить украинским друзьям частичку своей души, выраженную в народном творчестве и современном искусстве.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Украина — не просто соседи, страны связывают узы, которые сильнее любых самых эффективных экономических, дипломатических и культурных взаимоотношений.

«Это узы кровного и духовного родства, узы нашего славянского единства. И сегодня эти связи поддерживаются деловыми контактами, культурными и образовательными проектами, туризмом, поездками к друзьям, родственникам. Мы очень дорожим нашими отношениями и очень-очень высоко ценим дружбу между нашими народами», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко о первой встрече с Зеленским: это большой шаг к укреплению отношений

Беларусь готова внимательно изучать предложения Украины по активизации двустороннего сотрудничества, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Благодарю всех украинцев, Президента за приглашение посетить братскую Украину и принять участие в II Форуме регионов. Время предоставило нам отличный шанс сверить часы и расставить ориентиры на перспективу. Мы готовы внимательно изучать предложения по активизации двустороннего сотрудничества. Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что состоявшиеся сегодня переговоры по содержанию и объему рассмотренных вопросов были не просто личным знакомством. «Это было похоже на разбор завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. Мы сегодня это начали делать», — заявил он.

Александр Лукашенко отметил, что между областями, районами и городами двух стран действуют 120 соглашений о сотрудничестве. Они позволяют на постоянной основе обеспечивать развитие экономических, торговых, культурных и гуманитарных связей. Масштабы этого взаимодействия позволили в 2018 году провести I Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле. «Итогом состоявшегося там диалога равноправных партнеров и добрых соседей стали коммерческие контракты и соглашения на сумму более $100 млн. Этот форум принес более полумиллиарда долларов. Важно, что все они выполняются, — подчеркнул глава государства. — Подписанный в эти дни новый солидный пакет документов — показатель востребованности и актуальности этого формата взаимоотношений».

Лукашенко о Зеленском: ему никаких советов не надо — он прекрасно знает, что делать

«Я сегодня убедился, что ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает», — подчеркнул белорусский лидер.

Представительница СМИ также посетовала, что пока у журналистов в Украине складываются напряженные отношения с главой украинского государства.

Стоит отметить, что на улице и в здании, где проводился II Форум регионов, президентов заранее ждали десятки журналистов, и когда лидеры стран приехали, то им пришлось буквально пробираться сквозь плотные ряды журналистов, параллельно отвечая на интересовавшие их вопросы. Кто-то спрашивал про внутренние вопросы, кто-то про международную проблематику. Другие же просто просили сделать совместное селфи на смартфон.

В связи с этим Александр Лукашенко ответил журналистке следующее: «У вас? С Владимиром Александровичем (Зеленским) отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: Господи, как он вас терпит. Да вы что, у вас прекрасные отношения!»

Зеленский о переговорах с Лукашенко: у нас была прекрасная и теплая беседа

Президент Украины Владимир Зеленский дал положительную оценку прошедшим переговорам в узком составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Переговоры президентов в узком составе продолжались более двух с половиной часов.

«У нас только что была прекрасная беседа. Мне очень приятно лично с вами познакомиться. Беседа была и теплой, и человеческой. Я это ценю больше всего. Но говорили и про отношения между нашими странами», — сказал Президент Украины. Он выразил уверенность, что эти отношения в дальнейшем будут только улучшаться. Владимир Зеленский поблагодарил за роль Беларуси в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины, за предоставление переговорной площадки в Минске.

«Мне очень приятно было с вами встретиться. Хотя СМИ и политики, наверное, излишне ажиотаж создали вокруг этой встречи, — отметил Президент Беларуси. — Буквально с первых минут мы поняли, что мы близкие люди. Что у нас общие проблемы. И у вас их хватает, и в Беларуси. Везде сейчас проблемы, особенно в связи с надвигающимся (не дай бог, конечно) мировым кризисом».

Александр Лукашенко подчеркнул, что торгово-экономические отношения — это основа сотрудничества. «Мы с вами договорились, что $5,5 млрд или $6 млрд у нас в этом году будет товарооборот — это ничто. Ваше предложение, что мы можем достичь и $10 млрд. Больше $8 млрд было (в прежние годы. — Прим. БЕЛТА)»- сказал он.

Президент также пригласил своего украинского коллегу приезжать в Беларусь в любое время не только официально, но и по неформальным поводам.

Зеленский видит потенциал для выхода белорусско-украинской продукции на рынки третьих стран

По словам украинского лидера, есть большой потенциал, чтобы усовершенствовать производства для общего выхода на рынки третьих стран. Этому будут способствовать изменения в Украине, которые позитивно оценят бизнес-сообщество, кредиторы и инвесторы. «Я приглашаю белорусских инвесторов к сотрудничеству», — сказал Владимир Зеленский и выразил уверенность, что это взаимодействие будет успешным и прогрессивным.

Приоритеты сотрудничества украинский Президент видит в топливно-энергетической сфере, инфраструктурных и транспортных проектах, промышленности, взаимодействии в аграрно-промышленном комплексе.

Владимир Зеленский отметил, что Беларусь является ключевым торговым партнером Украины. Товарооборот между странами по итогам 2018 года достиг $5,5 млрд. Вместе с тем, по его словам, эти цифры могут быть значительно выше, что является задачей межправительственной комиссии. С украинской стороны ее состав в ближайшее время будет обновлен.

Украинский лидер обратил внимание на сферу туризма.

«Мы всегда рады видеть белорусских граждан в Украине, — сказал он. — Многим украинцам интересно познакомиться с белорусскими городами, их памятниками архитектуры. Верю, что форум будет способствовать хорошим отношениям в этом направлении».

Форум регионов укрепляет партнерство между странами во всех сферах на уровне не только двух столиц, но и регионов и отдельных предприятий, отметил Владимир Зеленский. Глава украинского государства считает, что это мероприятие следует проводить регулярно. Такое глубинное сотрудничество является важной составляющей отношений между двумя странами. Как доказательство — подписание договоров в рамках форума на сумму более $540 млн.

Зеленский благодарит Лукашенко за переговорную площадку в Минске

Владимир Зеленский выразил уверенность, что отношения между двумя странами в дальнейшем будут только улучшаться на долгие годы. Он поблагодарил и за роль Беларуси в вопросе урегулирования конфликта, за предоставление переговорной площадки в Минске. «Я хочу поблагодарить за все, что Беларусь делает для Украины, и за площадку в Минске», — сказал украинский лидер.

Он также высказал слова благодарности за поддержку со стороны Беларуси суверенитета и территориальной целостности Украины.