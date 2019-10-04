Депутаты, юристы, врач, руководители предприятий. Кого Брестчина выдвинула кандидатами в сенаторы

Источник материала: Полесская правда



В Брестской области прошли совместные заседания президиумов городских и районных Советов депутатов и исполнительных комитетов, на которых выдвинуты кандидаты в члены верхней палаты Парламента. Все они известные и уважаемые люди.

Барановичский район и Барановичи желают видеть в Парламенте деятельного руководителя и человека с активной жизненной позицией Василия Маркевича — генерального директора ОАО «Птицефабрика «Дружба».

Не менее известный в области человек — Владимир Хроленко, директор ОАО «Парохонское». Его кандидатуру предложили Пинский и Ивановский районы.

Среди кандидатов два депутата — председатель Жабинковского районного совета Анатолий Шолтанюк (выдвинут Брестским и Жабинковским районами) и председатель Брестского облсовета Юрий Наркевич, кандидатуру которого предлагают Пружанский и Березовский районы.

От Брестчины в Совете Республики могут быть два юриста. Кобринский и Малоритский районы выдвинули председателя областной коллегии адвокатов Тамару Шатликову. Кандидатуру Ирины Сачковской, заведующей нотариальной конторой Пинска, предлагает Пинск.

Брест и Каменецкий район видят в качестве сенатора главного врача Брестской областной больницы Александра Карпицкого. Столинский и Лунинецкий — председателя Столинского райисполкома Григория Протосовицкого.

В Совет Республики от Брестской области нужно избрать 8 представителей. Выборы сенаторов пойдут на сессии областного Совета 7 ноября.