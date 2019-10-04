За три дня до завершения выдвижения в Беларуси 283 претендента на места в парламенте

Источник материала: Полесская правда

По данным на 4 октября, кандидатами в депутаты Палаты представителей седьмого созыва выдвинулись 283 человека. Всего в избирательные комиссии к этому времени поступило 340 комплектов документов от участников избирательной гонки. Такая информация размещена на сайте Центризбиркома.

Претенденты на место в парламенте чаще всего отдавали предпочтение одному из трех способов выдвижения (путем сбора подписей, от трудового коллектива, от политической партии) — таких 79,9%. Остальные 20,1% воспользовались двумя способами.

Политические партии успели выдвинуть 172 потенциальных кандидата в депутаты, или 50,6% от их общего числа. В лидерах Либерально-демократическая партия (24,4%), Коммунистическая партия Беларуси (11%), Республиканская партия труда и справедливости (10,2%). Путем сбора подписей выдвинулось 28,5% кандидатов в депутаты. Чуть меньше выдвиженцев от трудовых коллективов — 20,9%.

Женщин среди претендентов на депутатские портфели 24,4%, молодых людей до 30 лет — 6,4%. Переизбраться попробуют 20 депутатов Палаты представителей действующего созыва (7,1%). Попасть в парламент попытаются и депутаты местных Советов, их 14,1% от общего числа выдвиженцев.

Что касается профессиональной деятельности выдвиженцев, то занятых в промышленности, строительстве, сфере транспорта среди них 18,4%, представителей науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта — 18%, предпринимателей- 9,5%.

Выдвижение кандидатов в депутаты продолжится по 7 октября включительно. Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики — на 7 ноября.