Пять популярных заблуждений про мыло и гигиену. Проверьте, все ли вы делаете правильно

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« Здоровье Mail.Ru » разобрало популярные заблуждения о мыле и мытье: увлажняет ли увлажняющий гель для душа, можно ли вымыть руки без мыла и работают ли спиртовые антисептики.



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Гели для душа полезны для кожи

Увлажняющий гель для душа с маслами, питательный крем-гель, увлажняющее молочко — наверняка такие средства хороши для вашей кожи! Или нет? У здоровой кожи показатель кислотно-щелочного баланса (pH) колеблется в пределах 5,4−5,9. Качественное очищающее средство должно иметь нейтральный pH, приблизительно равный среднему pH кожи. Если у геля для душа, мыла или шампуня pH будет слишком высокий, то средство начнет разрушать естественный защитный барьер кожи, что приведет к обезвоживанию и раздражению.

Исследование ученых из Индии показало , что средства для душа, мыло и шампуни, которые есть на рынке, имеют pH от 6−7 до 10 — значит, для кожи они неполезны. При этом большинство производителей, как выяснилось во время эксперимента, не указывают на упаковке pH средства. Получается, они могут легко ввести покупателей в заблуждение: все слова об увлажняющих и питательных свойствах геля или мыла — маркетинговый ход, а узнать о реальном действии средства на кожу можно лишь опытным путем. Так что внимательно читайте информацию на упаковках мыла, бутылочках с гелями и шампунями — если pH не указан, лучше такое средство не покупать, особенно если у вас чувствительная кожа.

Альтернативой могут стать средства для новорожденных — кожа у младенцев особо уязвима, поэтому гели для них выпускают с pH около 5,5. Впрочем, для гигиены малышей не менее эффективна простая вода без мыла и гелей, и взрослые с чувствительной кожей также могут попробовать отказаться от средств для душа (или хотя бы не использовать их каждый день).

Для мытья рук достаточно воды

Если гели для душа и мыло не так уж и нужны, чтобы очистить кожу тела, да еще и вызывают раздражение, может, и руки стоит мыть простой водой? Для эффективной гигиены рук мыло все-таки нужно. На теле живут в основном безобидные бактерии, которые начинают размножаться при выделении пота и становятся причиной неприятного запаха . В качестве гигиены достаточно смыть с тела эти бактерии вместе с потом — для этого хватит и простой воды. А вот на руках могут находиться болезнетворные организмы, которые приводят, например, к диарее. И чтобы избавиться от них, нужно вымыть руки с мылом.

Ученые собрали для анализа бактерии с рук добровольцев, которые посещали публичные места, трогали ручки дверей, перила и так далее. Всего для исследования они взяли 480 образцов, которые брали в разных ситуациях: до мытья рук, после мытья простой водой и после мытья с мылом.

Выяснилось, что на грязных руках после посещения публичных мест в 44% случаев были фекальные бактерии — эти микроорганизмы могут вызывать диарею . После мытья рук с водой концентрация опасных бактерий снизилась до 23%, а после использования обычного (не антибактериального) мыла — до 8%. Вывод очевиден: лучшее средство для очищения рук после туалета и посещения публичных мест — обыкновенное мыло.

Антибактериальное мыло лучше обычного

Разве не лучше наоборот? Может, антибактериальное мыло уничтожит те оставшиеся бактерии, с которыми не справилось простое мыло, и сделает руки абсолютно чистыми? Исследования показывают: не стоит гнаться за стерильностью — это может привести к неожиданным и неприятным последствиям. Финские исследователи проверили это на медсестрах. В течение двух недель они очищали руки специальным антибактериальным средством, а ученые периодически брали образцы бактерий с их ладоней. В результате у тех медсестер, которые мыли руки особенно часто (иногда до 100 раз за восьмичасовую смену), количество бактерий на руках за две недели значительно выросло. У некоторых из них в результате использования антибактериального мыла число бактерий после мытья рук было даже больше, чем до мытья рук в начале эксперимента! Получается, им было бы лучше вообще не мыть руки, чем пользоваться антибактериальным мылом.

Многие медсестры жаловались на то, что от антибактериального средства у них сильно сохли руки, а на пальцах образовались трещины. Ученые считают, что мыло стало разрушать защитный барьер кожи, отчего бактериям оказалось проще размножаться на руках. Это подтверждалось фактом, что у медсестер, которые не заметили сухости кожи после антибактериального мыла, не увеличивалось и количество бактерий на руках.

Эксперимент показал: слишком частое использование антибактериального мыла снижает защитные свойства кожи и никак не уменьшает число бактерий на руках, а, напротив, увеличивает их количество.



Фото: pixabay.com

Спиртовые антисептики лучше мыла

Стоит ли предпочесть именно их для регулярного очищения рук? Это проверили на сотрудниках больницы, на сей раз французской . Работники больницы очищали руки либо антибактериальным мылом, либо спиртовым антисептиком. До и после процедуры у них брали образцы бактерий с ладоней.

Выяснилось, что спиртовой антисептик действительно лучше борется с бактериями. Поэтому его рекомендуют применять, например, до и после похода в больницу, где лечится кто-то из ваших близких, — чтобы не принести опасные микробы с собой и не заразиться самому.

С другой стороны, у спиртового антисептика есть и свои ограничения. Во-первых, его не стоит использовать регулярно: спирт сушит кожу, это снижает ее защитные функции. А, как уже известно на примере антибактериального мыла, это опасно тем, что на руках будет жить и размножаться все больше бактерий. Во-вторых, антисептик не может убрать с кожи все опасные загрязнения — например, пестициды, тяжелые металлы, паразитов, бактерию Clostridium difficile (вызывает тяжелую диарею). Так что использовать гель-антисептик рекомендуют только в ситуациях, когда вода и мыло недоступны, а также до и после визита в больницу.

У мыла нет альтернатив

Совсем без мыла не обойтись: душ, допустим, можно принимать просто под водой, но только мыло хорошо смывает бактерии и грязь. При этом даже простое, не антибактериальное мыло, нарушает pH кожи, вызывает раздражение и сухость. Что же делать?

На самом деле есть более здоровая альтернатива — «мыло без мыла». Что такое вообще «мыло»? Изначально «мылом» называли соли жирных кислот, которые могут частично растворяться одновременно в воде и масле, — за счет этой способности они помогали смешивать воду с кожным жиром, чтобы смыть загрязнения. Позже появились синтетические вещества со схожим действием — их все объединили в категорию поверхностно-активных веществ (ПАВ). Сейчас мылом или моющим средством называют любой продукт, содержащий ПАВ.

Один из самых распространенных ПАВ — лаурилсульфат натрия. В составе моющих средств он обозначается как sodium lauryl sulfate (SLS) или sodium dodecyl sulfate (SDS). Именно лаурилсульфат натрия часто нарушает естественный pH баланс кожи и становится причиной раздражения.

Немецкие ученые провели эксперимент : они пригласили людей с разной степенью чувствительности кожи и предложили им 12 дней пользоваться двумя видами моющих средств — одно с SLS, а другое без. Второй продукт был так называемым синдетом — это мягкое очищающее средство без мыла или его синтетических аналогов. Если у обычного мыла pH высокий, что создает вредную для кожи щелочную среду, то синдет имеет более низкий pH — он создает нейтральную или слегка кислую среду.

В результате эксперимента у всех людей, которые пользовались средством с SLS, возникло раздражение, кожа стала быстрее терять влагу. Некоторые участники с атопическим дерматитом даже покинули исследование преждевременно из-за слишком сильной реакции на SLS. При этом «мыло без мыла» не навредило даже самой чувствительной коже.

Искать такое моющее средство нужно под названиями синдет, очищающая плитка, очищающий гель и так далее. Мыло ручной работы тоже с большой вероятностью будет «без мыла» — основа, которую используют для его изготовления, обычно содержит те же вещества, что и синдет.

Женщинам для интимной гигиены стоит тоже выбирать специальные средства без мыла, с более низким pH. Дело в том, что pH во влагалище ниже, чем на коже, — примерно 4−4,5, то есть среда там кислая. Обычные щелочные средства гигиены могут навредить здоровью женщины и нарушить баланс вагинальной микрофлоры. Так что никакого мыла для интимной гигиены: либо простая вода, либо специальное средство с пониженным pH.

Что касается мужской интимной гигиены, для нее подойдет и обычное мыло или гель для душа с нейтральным pH, так как кожа полового члена по кислотно-щелочному балансу не отличается от кожи других частей тела.