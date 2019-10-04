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Пять популярных заблуждений про мыло и гигиену. Проверьте, все ли вы делаете правильно
Источник материала: Tut.by
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Гели для душа полезны для кожи
Увлажняющий гель для душа с маслами, питательный крем-гель, увлажняющее молочко — наверняка такие средства хороши для вашей кожи! Или нет? У здоровой кожи показатель кислотно-щелочного баланса (pH) колеблется в пределах 5,4−5,9. Качественное очищающее средство должно иметь нейтральный pH, приблизительно равный среднему pH кожи. Если у геля для душа, мыла или шампуня pH будет слишком высокий, то средство начнет разрушать естественный защитный барьер кожи, что приведет к обезвоживанию и раздражению.
Исследование ученых из Индии
Альтернативой могут стать средства для
Для мытья рук достаточно воды
Если гели для душа и мыло не так уж и нужны, чтобы очистить кожу тела, да еще и вызывают раздражение, может, и руки стоит мыть простой водой? Для эффективной гигиены рук мыло все-таки нужно. На теле живут в основном безобидные бактерии, которые начинают размножаться при выделении пота и становятся причиной
Ученые
Выяснилось, что на грязных руках после посещения публичных мест в 44% случаев были фекальные бактерии — эти микроорганизмы могут вызывать
Антибактериальное мыло лучше обычного
Разве не лучше наоборот? Может, антибактериальное мыло уничтожит те оставшиеся бактерии, с которыми не справилось простое мыло, и сделает руки абсолютно чистыми? Исследования показывают: не стоит гнаться за стерильностью — это может привести к неожиданным и неприятным последствиям. Финские исследователи
Многие медсестры жаловались на то, что от антибактериального средства у них сильно сохли руки, а на пальцах образовались трещины. Ученые считают, что мыло стало разрушать защитный барьер кожи, отчего бактериям оказалось проще размножаться на руках. Это подтверждалось фактом, что у медсестер, которые не заметили сухости кожи после антибактериального мыла, не увеличивалось и количество бактерий на руках.
Эксперимент показал: слишком частое использование антибактериального мыла снижает защитные свойства кожи и никак не уменьшает число бактерий на руках, а, напротив, увеличивает их количество.
Спиртовые антисептики лучше мыла
Стоит ли предпочесть именно их для регулярного очищения рук? Это проверили на сотрудниках больницы, на сей раз
Выяснилось, что спиртовой антисептик действительно лучше борется с бактериями. Поэтому его
С другой стороны, у спиртового антисептика есть и свои ограничения. Во-первых, его не стоит использовать регулярно: спирт сушит кожу, это снижает ее защитные функции. А, как уже известно на примере антибактериального мыла, это опасно тем, что на руках будет жить и размножаться все больше бактерий. Во-вторых, антисептик не может убрать с кожи все опасные загрязнения — например, пестициды, тяжелые металлы, паразитов, бактерию Clostridium difficile (вызывает тяжелую диарею). Так что использовать гель-антисептик рекомендуют только в ситуациях, когда вода и мыло недоступны, а также до и после визита в больницу.
У мыла нет альтернатив
Совсем без мыла не обойтись: душ, допустим, можно принимать просто под водой, но только мыло хорошо смывает бактерии и грязь. При этом даже простое, не антибактериальное мыло, нарушает pH кожи, вызывает раздражение и сухость. Что же делать?
На самом деле есть более здоровая альтернатива — «мыло без мыла». Что такое вообще «мыло»? Изначально «мылом» называли соли жирных кислот, которые могут частично растворяться одновременно в воде и масле, — за счет этой способности они помогали смешивать воду с кожным жиром, чтобы смыть загрязнения. Позже появились синтетические вещества со схожим действием — их все объединили в категорию поверхностно-активных веществ (ПАВ). Сейчас мылом или моющим средством называют любой продукт, содержащий ПАВ.
Один из самых распространенных ПАВ — лаурилсульфат натрия. В составе моющих средств он обозначается как sodium lauryl sulfate (SLS) или sodium dodecyl sulfate (SDS). Именно лаурилсульфат натрия часто нарушает естественный pH баланс кожи и становится причиной раздражения.
Немецкие ученые провели
В результате эксперимента у всех людей, которые пользовались средством с SLS, возникло раздражение, кожа стала быстрее терять влагу. Некоторые участники с атопическим
Искать такое моющее средство нужно под названиями синдет, очищающая плитка, очищающий гель и так далее. Мыло ручной работы тоже с большой вероятностью будет «без мыла» — основа, которую используют для его изготовления, обычно содержит те же вещества, что и синдет.
Женщинам для интимной гигиены стоит тоже выбирать специальные средства без мыла, с более низким pH. Дело в том, что pH во влагалище ниже, чем на коже, — примерно 4−4,5, то есть среда там кислая. Обычные щелочные средства гигиены могут
Что касается мужской интимной гигиены, для нее подойдет и обычное мыло или гель для душа с нейтральным pH, так как кожа полового члена по кислотно-щелочному балансу не отличается от кожи других частей тела.
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Увлажняет ли увлажняющий гель для душа, можно ли вымыть руки без мыла и работают ли спиртовые антисептики.
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