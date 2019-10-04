ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять популярных заблуждений про мыло и гигиену. Проверьте, все ли вы делаете правильно

05.10.2019 08:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Здоровье Mail.Ru» разобрало популярные заблуждения о мыле и мытье: увлажняет ли увлажняющий гель для душа, можно ли вымыть руки без мыла и работают ли спиртовые антисептики.


Фото: pixabay.com

Гели для душа полезны для кожи

Увлажняющий гель для душа с маслами, питательный крем-гель, увлажняющее молочко — наверняка такие средства хороши для вашей кожи! Или нет? У здоровой кожи показатель кислотно-щелочного баланса (pH) колеблется в пределах 5,4−5,9. Качественное очищающее средство должно иметь нейтральный pH, приблизительно равный среднему pH кожи. Если у геля для душа, мыла или шампуня pH будет слишком высокий, то средство начнет разрушать естественный защитный барьер кожи, что приведет к обезвоживанию и раздражению.

Исследование ученых из Индии показало, что средства для душа, мыло и шампуни, которые есть на рынке, имеют pH от 6−7 до 10 — значит, для кожи они неполезны. При этом большинство производителей, как выяснилось во время эксперимента, не указывают на упаковке pH средства. Получается, они могут легко ввести покупателей в заблуждение: все слова об увлажняющих и питательных свойствах геля или мыла — маркетинговый ход, а узнать о реальном действии средства на кожу можно лишь опытным путем. Так что внимательно читайте информацию на упаковках мыла, бутылочках с гелями и шампунями — если pH не указан, лучше такое средство не покупать, особенно если у вас чувствительная кожа.

Альтернативой могут стать средства для новорожденных — кожа у младенцев особо уязвима, поэтому гели для них выпускают с pH около 5,5. Впрочем, для гигиены малышей не менее эффективна простая вода без мыла и гелей, и взрослые с чувствительной кожей также могут попробовать отказаться от средств для душа (или хотя бы не использовать их каждый день).

Для мытья рук достаточно воды

Если гели для душа и мыло не так уж и нужны, чтобы очистить кожу тела, да еще и вызывают раздражение, может, и руки стоит мыть простой водой? Для эффективной гигиены рук мыло все-таки нужно. На теле живут в основном безобидные бактерии, которые начинают размножаться при выделении пота и становятся причиной неприятного запаха. В качестве гигиены достаточно смыть с тела эти бактерии вместе с потом — для этого хватит и простой воды. А вот на руках могут находиться болезнетворные организмы, которые приводят, например, к диарее. И чтобы избавиться от них, нужно вымыть руки с мылом.

Ученые собрали для анализа бактерии с рук добровольцев, которые посещали публичные места, трогали ручки дверей, перила и так далее. Всего для исследования они взяли 480 образцов, которые брали в разных ситуациях: до мытья рук, после мытья простой водой и после мытья с мылом.

Выяснилось, что на грязных руках после посещения публичных мест в 44% случаев были фекальные бактерии — эти микроорганизмы могут вызывать диарею. После мытья рук с водой концентрация опасных бактерий снизилась до 23%, а после использования обычного (не антибактериального) мыла — до 8%. Вывод очевиден: лучшее средство для очищения рук после туалета и посещения публичных мест — обыкновенное мыло.

Антибактериальное мыло лучше обычного

Разве не лучше наоборот? Может, антибактериальное мыло уничтожит те оставшиеся бактерии, с которыми не справилось простое мыло, и сделает руки абсолютно чистыми? Исследования показывают: не стоит гнаться за стерильностью — это может привести к неожиданным и неприятным последствиям. Финские исследователи проверили это на медсестрах. В течение двух недель они очищали руки специальным антибактериальным средством, а ученые периодически брали образцы бактерий с их ладоней. В результате у тех медсестер, которые мыли руки особенно часто (иногда до 100 раз за восьмичасовую смену), количество бактерий на руках за две недели значительно выросло. У некоторых из них в результате использования антибактериального мыла число бактерий после мытья рук было даже больше, чем до мытья рук в начале эксперимента! Получается, им было бы лучше вообще не мыть руки, чем пользоваться антибактериальным мылом.

Многие медсестры жаловались на то, что от антибактериального средства у них сильно сохли руки, а на пальцах образовались трещины. Ученые считают, что мыло стало разрушать защитный барьер кожи, отчего бактериям оказалось проще размножаться на руках. Это подтверждалось фактом, что у медсестер, которые не заметили сухости кожи после антибактериального мыла, не увеличивалось и количество бактерий на руках.

Эксперимент показал: слишком частое использование антибактериального мыла снижает защитные свойства кожи и никак не уменьшает число бактерий на руках, а, напротив, увеличивает их количество.


Фото: pixabay.com

Спиртовые антисептики лучше мыла

Стоит ли предпочесть именно их для регулярного очищения рук? Это проверили на сотрудниках больницы, на сей раз французской. Работники больницы очищали руки либо антибактериальным мылом, либо спиртовым антисептиком. До и после процедуры у них брали образцы бактерий с ладоней.

Выяснилось, что спиртовой антисептик действительно лучше борется с бактериями. Поэтому его рекомендуют применять, например, до и после похода в больницу, где лечится кто-то из ваших близких, — чтобы не принести опасные микробы с собой и не заразиться самому.

С другой стороны, у спиртового антисептика есть и свои ограничения. Во-первых, его не стоит использовать регулярно: спирт сушит кожу, это снижает ее защитные функции. А, как уже известно на примере антибактериального мыла, это опасно тем, что на руках будет жить и размножаться все больше бактерий. Во-вторых, антисептик не может убрать с кожи все опасные загрязнения — например, пестициды, тяжелые металлы, паразитов, бактерию Clostridium difficile (вызывает тяжелую диарею). Так что использовать гель-антисептик рекомендуют только в ситуациях, когда вода и мыло недоступны, а также до и после визита в больницу.

У мыла нет альтернатив

Совсем без мыла не обойтись: душ, допустим, можно принимать просто под водой, но только мыло хорошо смывает бактерии и грязь. При этом даже простое, не антибактериальное мыло, нарушает pH кожи, вызывает раздражение и сухость. Что же делать?

На самом деле есть более здоровая альтернатива — «мыло без мыла». Что такое вообще «мыло»? Изначально «мылом» называли соли жирных кислот, которые могут частично растворяться одновременно в воде и масле, — за счет этой способности они помогали смешивать воду с кожным жиром, чтобы смыть загрязнения. Позже появились синтетические вещества со схожим действием — их все объединили в категорию поверхностно-активных веществ (ПАВ). Сейчас мылом или моющим средством называют любой продукт, содержащий ПАВ.

Один из самых распространенных ПАВ — лаурилсульфат натрия. В составе моющих средств он обозначается как sodium lauryl sulfate (SLS) или sodium dodecyl sulfate (SDS). Именно лаурилсульфат натрия часто нарушает естественный pH баланс кожи и становится причиной раздражения.

Немецкие ученые провели эксперимент: они пригласили людей с разной степенью чувствительности кожи и предложили им 12 дней пользоваться двумя видами моющих средств — одно с SLS, а другое без. Второй продукт был так называемым синдетом — это мягкое очищающее средство без мыла или его синтетических аналогов. Если у обычного мыла pH высокий, что создает вредную для кожи щелочную среду, то синдет имеет более низкий pH — он создает нейтральную или слегка кислую среду.

В результате эксперимента у всех людей, которые пользовались средством с SLS, возникло раздражение, кожа стала быстрее терять влагу. Некоторые участники с атопическим дерматитом даже покинули исследование преждевременно из-за слишком сильной реакции на SLS. При этом «мыло без мыла» не навредило даже самой чувствительной коже.

Искать такое моющее средство нужно под названиями синдет, очищающая плитка, очищающий гель и так далее. Мыло ручной работы тоже с большой вероятностью будет «без мыла» — основа, которую используют для его изготовления, обычно содержит те же вещества, что и синдет.

Женщинам для интимной гигиены стоит тоже выбирать специальные средства без мыла, с более низким pH. Дело в том, что pH во влагалище ниже, чем на коже, — примерно 4−4,5, то есть среда там кислая. Обычные щелочные средства гигиены могут навредить здоровью женщины и нарушить баланс вагинальной микрофлоры. Так что никакого мыла для интимной гигиены: либо простая вода, либо специальное средство с пониженным pH.

Что касается мужской интимной гигиены, для нее подойдет и обычное мыло или гель для душа с нейтральным pH, так как кожа полового члена по кислотно-щелочному балансу не отличается от кожи других частей тела.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Увлажняет ли увлажняющий гель для душа, можно ли вымыть руки без мыла и работают ли спиртовые антисептики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рука мастера творить устала. Свежие строительные ляпы для «Доски позора» в объективе читателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика