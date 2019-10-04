Рука мастера творить устала. Свежие строительные ляпы для «Доски позора» в объективе читателей

Источник материала: Tut.by

Продолжаем наводить порядок в наших дворах и на наших улицах вместе с читателями. Смотрите, что в этот раз они нам прислали на « Доску позора ».

Молодечно, улица Космонавтов. В прошлый раз мы писали, что здесь нет тротуара. И вот, смотрите — дымится свеженький асфальт на дорожке!







А еще пандус возле магазина «Евроопт» по улице Фурманова в Дзержинске обрел новый вид — теперь люди не спотыкаются.



Фото предоставлено читателем

В Рогачеве во дворах домов № 1 и № 3 по улице Парижской Коммуны уложили новый асфальт на проездах и тротуарах, прочистили забитую ливневку. Нам пишут благодарные люди: «Совсем другое дело, спасибо!»









А вот жителям деревни Дегтяревка под Минском спасибо сказать некому: у них из кранов льется не вода, а коричневая жижа! Они уже анализ делали — в воде выявлены бактерии, которые опасны для здоровья. И такая ситуация уже несколько лет. Вероятно, у тех, кто мог бы решить проблему, нервы железные. А может, и совести нет.









Новополоцк, улица Молодежная. Полоса препятствий на велодорожке.



Фото предоставлено читателем

Два месяца назад меняли старую плитку на новую на дорожке между школой № 137 и домом № 151/2 по проспекту Независимости. Что помешало закончить работу?



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Белецкого, 2/7, 1-й подъезд. Люди пишут, что уже несколько месяцев ждут ремонта ступеньки.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Асаналиева, 2, 8-й подъезд. Здесь тоже проблемы с крыльцом.



Фото предоставлено читателем

Колодищи, улица Чкалова, 49. Состояние крыльца возле подъезда ужасное, и уже не первый год. При этом в доме живет много пенсионеров и инвалидов-колясочников. Люди пишут, что «который год обращаемся во все инстанции, каждый раз обещают в следующем году, но он все никак не наступит».









Это фото не из заброшенного здания под снос. Это действующая палата и душевая в отделении травматологии больницы Слуцка. Ужас?









Входная группа в шестой подъезд дома № 103 по улице Одоевского в Минске. В других подъездах результат примерно такой же. И это после прошедшего несколько лет назад капремонта.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Карвата, 31а. Под относительно свежим тротуаром недавно появился «портал в другой мир». Плитка явно скоро под кем-то провалится в размытую пустоту.



Фото предоставлено читателем

Гомель, улица 8-я Иногородняя, 2 возле магазина «Два гуся». Асфальт, похоже, здесь уже даже не латают.



Фото предоставлено читателем

Много фото нам прислали из поселка Мачулищи, что в 11 километрах от Минска. Их автор пишет, что благоустройством здесь и не пахнет: бесхозяйственность полная. Главные проблемы — это постоянно перекопанные дороги и тротуары, грязь, огромные лужи и пешеходные переходы в никуда. Вот, например, лестница, что ведет от остановки через сквер к площади Героев. Площадь, к слову, находится через дорогу от Мачулищанского поссовета.



Фото предоставлено читателем

Эта яма находится на тротуаре по улице Лесной, 28. Говорят, что рядом стоит дом председателя поссовета.





Гродно, улица Курчатова, пешеходная дорожка вдоль сквера памяти воинов-афганцев.



Фото предоставлено читателем

Витебск, улица Короткевича, 1А. Дом сдан в апреле, люди уже живут, а недоделки по всему дому до сих пор устраняют. Во всех подъездах на лестничных площадках, на всех этажах в местах примыкания шахт лифта и на лестничных маршах вдоль стены — сквозные дыры и щели.



Фото предоставлено читателем

Строители, кстати, уже уехали. Убрать за собой забыли: там, где были строительные вагончики, сейчас горы строительного мусора.



Фото предоставлено читателем

Молодечно, улица Чкалова, дорога ко 2-й школе. Автор фото неудачно замерил глубину ямы и сделал вывод, что дорогу пора ремонтировать.





Минск, улица Уборевича, 56. Жильцы пишут, что дом стал на капремонт в октябре 2017-го, срок был отведен в три месяца, но на дворе октябрь 2019-го, и о завершении ремонта ничего не говорит.









31 августа в рубрике «Доска позора» была указана проблема: «Дом по улице Горецкого в Минске. Здесь „Зеленстрой“ второй (!) год перекапывает и засевает народную тропу». В итоге дорожку сделали, но получилось как-то совсем плохо: насыпали кучу гравия, по которому не то что с коляской не проехать или на велосипеде, но пройти не так легко. В результате люди рядом протаптывают новую тропу.





В Минске по адресу улица Славинского, 9 во время капитального ремонта сделали пандус к подъезду № 2. Все бы ничего, но он практически упирается в стену. Люди спрашивают: как им пользоваться, если ни одна коляска там не пройдет? При этом в подъезде № 1 того же дома пандус выполнен надлежащим образом и не создает проблем жильцам при его использовании (пандус расположен с правой стороны крыльца).





Лида, улица Рыбиновского, 76, рядом со школой № 17. Так дети ходят в школу.





Входа в детский сад № 76 по улице Янковского, 21 в Минске. К калитке нет дорожки, заасфальтирован только маленький пятачок. Кроме этого, возле калитки из земли торчит обрезок трубы, слегка замаскированный травой. О него все спотыкаются.





Слуцк, улица Строителей, 3. На протяжении двух лет люди добиваются, чтобы во дворе положили асфальт. Пока безрезультатно.





Микрорайон Зеленый Луг. Искусственный канал с водопадом, который тянется по всей улице Карбышева, и потом переход к центру олимпийского резерва. Балкончик, выступающий над водопадом, в аварийном состоянии.





Дорога между деревнями Дмитровичи и Орешковичи Березинского района. Нет слов, вы сами все видите.





Заславль, в одном из подъездов дома по улице Советской. Силовой кабель поверх щитков? Оригинально.





А как вам такое? Шедевр же!





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!