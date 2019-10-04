Водитель автомобиля сбил лошадь в Малоритском районе

ДТП имело место 3 октября вечером в агрогородке Гвозница. По обочине на улице Зеленина шел сельчанин с лошадью.

В попутном направлении проехала машина. Она сбила животное и, не останавливаясь, скрылась с места происшествия, сообщает БЕЛТА .

У животного травмированы ноги.

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