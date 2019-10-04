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Водитель автомобиля сбил лошадь в Малоритском районе
05.10.2019 08:49 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
ДТП имело место 3 октября вечером в агрогородке Гвозница. По обочине на улице Зеленина шел сельчанин с лошадью.
В попутном направлении проехала машина. Она сбила животное и, не останавливаясь, скрылась с места происшествия, сообщает
У животного травмированы ноги.
Правоохранители ищут водителя. Очевидцев или обладателей записи видеорегистраторов просят позвонить по номеру 102.
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Попав в аварию, мужчина скрылся с места ДТП
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