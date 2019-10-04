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Водитель автомобиля сбил лошадь в Малоритском районе

05.10.2019 08:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Водитель автомобиля сбил лошадь в Малоритском районе
Фото из открытых источников

ДТП имело место 3 октября вечером в агрогородке Гвозница. По обочине на улице Зеленина шел сельчанин с лошадью.

В попутном направлении проехала машина. Она сбила животное и, не останавливаясь, скрылась с места происшествия, сообщает БЕЛТА.

У животного травмированы ноги.

Правоохранители ищут водителя. Очевидцев или обладателей записи видеорегистраторов просят позвонить по номеру 102. 

Водитель автомобиля сбил лошадь в Малоритском районе
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Попав в аварию, мужчина скрылся с места ДТП
 
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