ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие театры приедут на гастроли в Минск в октябре–ноябре?

05.10.2019 08:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Театральный сезон набирает обороты и радует зрителей не только премьерами и полюбившимися постановками, но и гастролями белорусских и зарубежных коллективов.

Какие театры приедут на гастроли в Минск в октябре–ноябре?Минск в октябре–ноябре?" title="Какие театры приедут на гастроли в Минск в октябре–ноябре?" />
 Какие театры приедут в Минск в октябре–ноябре и что покажут на столичных сценах, узнавала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Этой осенью многие белорусские театры начали гастролировать по стране. Примечательно, что наблюдается двухстороннее движение: театры из Минска едут в регионы, а оттуда везут спектакли в столицу. Уже 3 октября Минский областной драматический театр (Молодечно) покажет на сцене Театра юного зрителя спектакль «Время секонд-хенд» по книге Светланы Алексиевич, а 4 октября — лирическую комедию «Любовь. Собака@. Точка.ru» об отношениях в виртуальной и реальной жизни.

По соседству — в театре кукол — будут гостить артисты из Гомельского государственного театра кукол. Они покажут 10 и 11 октября «Бурную жизнь Лазика Ройтшванеца» о приключениях гомельского портного, исколесившего много стран. Постановка рассчитана на взрослую аудиторию.

Детям же рекомендуется посетить добрую сказку «Где живет Некукарека?» 12 и 13 октября.

В Новом драматическом театре Минска 25 октября выступит коллектив Слонимского драмтеатра. Актеры представят лирическую комедию «Тустеп на фоне чемоданов». Ее герои — мужчина и женщина, потерявшие свои «вторые половинки», — ведут диалоги о жизни, смерти и любви, делятся воспоминаниями и признаниями, строят планы на будущее…

Для юных зрителей привезут сказку о правилах дорожного движения «Лесной детектив, или Кто украл светофор?».



Порадуют минчан своим театральным искусством и зарубежные гости: россияне, украинцы, грузины, молдаване, израильтяне…

В октябре на сцене Республиканского театра белорусской драматургии выступят сразу два таких коллектива. Первым на гастроли приедет Кутаисский государственный драматический театр имени Ладо Месхишвили. Грузины покажут три постановки. 5 октября — «Дуплет». Это творческое высказывание режиссера Константина Абашидзе о свободе и нарушении человеческих прав, созданное на основе пьес «Аудиенция» Вацлава Гавела и «Перед дорогой» Гарольда Пинтера.



Любителям комедий понравится «Правда» — история о любовниках, которые придумывают алиби для своих супругов, чтобы провести совместную ночь, и провоцируют череду бесконечной лжи. К чему это приведет, зрители узнают 9 октября. На следующий день представят трагикомедию «Ветер шумит в тополях». Герои постановки — ветераны войны, которые живут в приюте и мечтают оттуда сбежать. Спектакли будут идти на грузинском языке с русскими субтитрами.

Продолжит эстафету Государственный молодежный драматический театр «С улицы Роз» из Кишинева. Он покажет 26 октября моноспектакль «Цветы для Элджернона». Это история умственно отсталого уборщика, который в результате научного эксперимента становится обладателем феноменального интеллекта. Постановка несет в себе глубокий нравственный и философский смысл.

27 октября зрители смогут увидеть пластическую драму об Эдит Пиаф «Падам…Падам…». Роль молодой звезды французской эстрады сыграет заслуженная артистка Республики Молдова Ольга Софрикова.

Также в эти дни молдавские актеры представят сказку для малышей «Неёжик» о том, как важно быть самим собой.

В Молодежный театр 29 и 30 ноября приедет израильская Академия театра и кино им. Д. Амора. Белорусам покажут «Трамвай «Желание» о страдании, любви и желании быть востребованным. Режиссер Дим Амор использует кинофрагменты в спектакле, совмещая театральное и киноискусства. Также он создал постановку «Ведьма» по мотивам повести «Вий» Николая Гоголя. Авторы представят свое видение нечистой силы и мнение о том, что зло правит миром, но добро намного сильней. В спектакле используются интересные спецэффекты, зрители станут частью представления и смогут прочувствовать весь страх происходящего. Спектакли будут идти на иврите с русскими субтитрами.

Для поклонников музыкального театра также найдутся интересные мероприятия. В Большом театре оперы и балета выступят мировые звезды. Так, 20 октября на сцену выйдет немецкий композитор, аранжировщик и продюсер Свен Хельбиг со своим философским перформансом «Я ем солнце и пью дождь». Прозвучат произведения для хора и электроники. Проект Хельбига сочетает новаторский подход к работе со звуками и образами, классику и электронную музыку, акустическое звучание и цифровые аранжировки. Работа концептуальна и кинематографична. Видеоряд к ней создал исландский художник Мани М. Сигфуссон.


25 октября состоится долгожданный концерт оперных исполнителей Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Этим артистам рукоплещут в лучших оперных театрах мира. Наконец-то и белорусы смогут насладиться их шикарным пением. Они исполнят дуэты и арии из всемирно известных опер. Например, прозвучат произведения из «Турандот», «Тоски», «Трубадура». Артисты выступят в сопровождении симфонического оркестра Большого театра Беларуси.

Приедет в Минск и Академический театр «Киев Модерн-балет». Белорусской публике 19 ноября покажут балет «Вий» в постановке Раду Поклитару. Это его творческое переосмысление мистической истории по мотивам повести Гоголя. Стильный микс из музыки и хореографии, неповторимых костюмов, уникальных декорации и сверхсовременных технологических визуальных 3D-спецэффектов не оставят зрителей равнодушными.

В Белорусском государственном академическом музыкальном театре также ждут зарубежных гостей — артистов из Карелии. Музыкальный театр этой республики даст представления с 14 по 17 ноября. Откроет гастрольную программу балет «Золушка» в современной интерпретации хореографа-постановщика Кирилла Симонова. Главная героиня — не сказочная замарашка, а реальная девушка, работающая в гостинице, которой управляет ее всесильная мачеха. Принц предстанет в образе молодого иностранного дипломата. Действия разворачиваются в 1940-х. Перед глазами зрителей пронесется жизнь целого поколения. Главные партии исполнят солисты Саратовского академического театра оперы и балета Кристина Кочетова и Алексей Михеев.



Удивит многих и балет «Анна Каренина» с его эмоциональной хореографией, яркой музыкой Родиона Щедрина и впечатляющей сценографией. В этой постановке артисты балета даже заговорят, чтобы максимально точно раскрыть сложнейший образ Анны и передать все ее душевные страдания. В партиях Карениной и Вронского — артисты из Москвы Алевтина Касаткина и Сергей Беломысов.


Привезут из России и музыкальную комедию — «Дорогая Памела». Это история о том, как авантюристы решили обмануть одну старушку и обогатиться за ее счет. Спектакль очень добрый и душевный. В главной роли — заслуженная артистка Карелии Елена Полиенко.

Завершатся гастроли показом детского мюзикла «Хрустальная туфелька». На этот раз на сцене оживет сказочная история Золушки из XVIII века. Пышные костюмы, чудесные превращения, много юмора и песен придутся по душе детям и взрослым.

Фото из Интернета
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Театральный сезон набирает обороты и радует зрителей не только премьерами и полюбившимися постановками, но и гастролями белорусских и зарубежных коллективов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять популярных заблуждений про мыло и гигиену. Проверьте, все ли вы делаете правильно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика