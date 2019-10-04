ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие завалы разобрали Лукашенко и Зеленский?

05.10.2019 08:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Это было похоже на разбор завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. Мы сегодня это начали делать".

Какие завалы разобрали Лукашенко и Зеленский?
https://24tv.ua
 Так Лукашенко охарактеризовал состоявшиеся переговоры с Владимиром Зеленским в Житомире.Так что же удалось разгрести руководителям Беларуси и Украины?

«Белорусский партизан» побеседовал с аналитиком Леонидом Спаткаем.

  Альтернатива российской нефти есть?

- В Житомире подписано соглашений на сумму в 5 раз больше, чем на первом Форуме регионов Беларуси и Украины. Документы только подписаны, но их нужно еще претворить в жизнь. Варианты альтернативных поставок нефти обсуждались еще в ноябре 2018 года. Не зря Турция углубляет Днепр и строит порт на границе Беларуси с Украиной. На нефти из Венесуэлы мы уже обожглись, а сейчас вырисовывается более реалистичный сценарий: Азербайджан и азербайджанская нефть и Транскаспийский трубопровод (нефть и газ из Казахстан). Кстати, на днях Лукашенко собирается в Казахстан – подписыватьсоглашение именно по поставкам нефти. Казахская и азербайджанская нефтьпо Транскаспийского трубопроводу заходит в турецкий черноморский порт, доставляется оттуда в Одессу, а здесь путь уже проторенный – трубопровод «Одесса-Броды». 

Существует вариант и другого транспортного пути: Днепр-Припять-Буг-Висла – и выход на Балтику. Помните, Лукашенко заметил: когда Украине понадобилось много дизельного топлива, мы собирали бочки едва не по всей Беларуси, чтобы доставлять топливо по железной дороге? А был бы водный путь – доставили бы танкеры топлива в Украину сколько угодно.


Решение этих вопросов напрашивалось само собой, просто лежит на поверхности. Польша к 2022 году собирается полностью отказаться от российского газа, в связи с чем Лукашенко недавно не исключил возможность закупки газа у Польши. Или же забрать две из четырех ветки нефтепровода «Дружба» и качать ту же американскую нефть из Польши. Временами Украина забывает про ближайшего соседа – Беларусь. Совокупныйэкономический потенциал двух стран может превышать экономический потенциал Польши (если мы будем друг друга поддерживать и дополнять) плюс Балтийско-черноморский путь «из варягов в греки» - морской, сухопутный, железнодорожный, автомобильный. Беларусь, Украина вместе с Литвой и Латвией – такой своеобразный невод, растянутый между Востоком и Западом, и которым можно ловить рыбу: и на транзите зарабатывать, и на таможенных перевозках. Своеобразное экономическое Межморье, или экономическая Речь Посполитая. 

Дыма без огня не бывает

- Белорусский и украинский ВПК дополняют друг друга: у нас – электроника, носители, в Украине большая школа ракетостроения. Возможны белорусско-украинские разработки совместных образцов вооружения, например, систем ПВО или оперативно-тактических ракет. Заявление Лукашенко о создании ракеты средней дальности, конечно, можно списать на эмоциональность, но дыма без огня не бывает. Сегодня последовало официальное предложение Украине (то есть украинскому ВПК) о проведении совместных разработок в области ракетостроения. Кроме того, перспективным представляется сотрудничество в сфере ремонта авиационной техники. 


Беларусь может похвастаться Барановичским авиаремонтным заводом. К сожалению, неудачей закончился эксперимент с «Мотор-Сич» в Болбасово, но не по вине белорусской стороны: директор «Мотор-Сич» пытался использовать белорусскую площадку для налаживания поставок украинских вертолетных двигателей в Россию. 
Украина – основной производитель двигателей для вертолетов, равноценную замену которым Россия до сих пор подыскать не может. 

Альтернативы минским переговорам нет

- Лукашенко подчеркивает, что самое оптимальное место для проведения мирных переговоров по Донбассу – Минск. Созданы все условия для ведения переговоров, у белорусов и украинцев близкий менталитет. Помню, в ноябре 2018 года белорусские журналисты встречались с заместителем министра по делам временно оккупированных территорий Георгием Тука. Когда украинской стороне предложили перенести переговоры в Астану, его сотрудники объявили готовность тут же уволиться: одно дело – добраться до Минска, и совсем другое – до Астаны.Альтернативы переговорному процессу нет. Украина не нуждается во вмешательстве третьей стороны в процесс переговоров: нормандский форматукраинскую сторону вполне устраивает. 

Вишенка на торте

- Накануне встречи на высшем уровне Беларусь освободила Павла Шаройко, осужденного за шпионаж, в Украине – Юрия Политику. Своеобразный подарокк Форуму регионов, хотя вопрос можно было решить гораздо раньше. Заноза в белорусско-украинских отношениях-Вопрос, который официально и публично не поднимался, дабы не дразнить восточного соседа, - участие граждан Беларуси в боевых действиях на стороне Украины на так называемой линии соприкосновения «ЛНР-ДНР». По белорусским законам они являются наемниками и на родине им грозит уголовное преследование. Думаю, было бы замечательно после первого шага (освобождения Политики и Шаройко) обсудить и решить судьбу белорусских добровольцев. Либо Украина предоставляет им украинское гражданство, либо добровольцев, участвовавших в защите целостности и суверенитета Украины, освободить от уголовной ответственности в Беларуси.Такая заноза в белорусско-украинских отношениях присутствует.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Это было похоже на разбор завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. Мы сегодня это начали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анджелина Джоли снялась обнаженной для обложки модного журнала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика