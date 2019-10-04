ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Совбеза РБ зачем-то поехал в Молдову

05.10.2019 07:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 3 октября 2019 года очутился в Кишиневе, где встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном.

С какой целью Зась отправился в Молдову, не сообщается, пишет afn.by
«На встрече были обсуждены проблемы региональной и международной безопасности, а также актуальные вопросы белорусско-молдавского сотрудничества. Стороны отметили положительную динамику и стремление к развитию двусторонних отношений по всем направлениям», - говорится в официальном сообщении белорусской стороны


«Игорь Додон с удовлетворением отметил высокий уровень взаимодействия с руководством Беларуси, который был установлен, благодаря перекрестному визиту глав двух государств. Президент Молдовы в ходе беседы подчеркнул, что позиция Молдовы и Беларуси является источником безопасности. Это особо ценно в свете региональной нестабильности и необходимости урегулирования конфликтов на основе многостороннего консенсуса», - отмечается в сообщении молдавской стороны.
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 3 октября 2019 года очутился в Кишиневе, где встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Глубоком должник пытался зарезать знакомого на ходу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика