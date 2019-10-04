Дубровенский учитель физики удостоен Почетной грамоты Министерства образования Республики Беларусь

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Наша жизнь без приборов, электроники и даже естественных физических явлений просто невообразима. Стоит отключить все это — и мы тут же очутимся в нескольких цивилизациях от современности, когда природные процессы олицетворяли богов, но никак не объясняли разряд молний, и уж тем более никто не мог извлечь столько пользы от тепла солнца или порывов ветра, к примеру.

А вот Александр Иосифович ШТУРО, учитель физики средней школы №1 г.Дубровно, может и рассказать, и показать, и даже изобрести что-то новенькое и полезное. Кстати, в этом году Александр Иосифович удостоен Почетной грамоты Министерства образования Республики Беларусь.

Мечтал быть моряком или космонавтом

Александр Иосифович родился в Докшицком районе, закончил школу, проводил время с друзьями и даже отработал три года учителем физики после Витебского педагогического института им. С.М.Кирова (сейчас ВГУ им.П.М.Машерова).

— Честно признаться, я с детства мечтал стать моряком или космонавтом, но ни в коем случае не представлял себя учителем, — признался он. — После школы нужно было определяться с профессией либо идти в армию. А поскольку мне дали отсрочку, принял решение учиться. Волею судьбы, может быть, так вышло, но сдал успешно экзамены и оказался на первом курсе педагогического института. Почему физика? Меня всегда увлекала техника и то, как она устроена, поэтому направление выбрал без всяких колебаний. Да и пример моего школьного учителя имел немаловажное значение. А ведь еще в середине первого курса хотел все бросить. Однако студенческая жизнь, хорошие друзья и новые интересы крепко-накрепко привязали меня к институту.

Из поколения в поколение

Отец и дедушка Александра Иосифовича не были напрямую связаны с физикой, но технично выполняли работу руками. А вот дети науку изучали и постоянно используют знания в профессии. Сын Владимир закончил Московский горно-химический институт. А сейчас занимает руководящую должность в Солигорске на предприятии «Белкалий». А дочь Ирина — медицинский физик, работает в медцентре в Боровлянах с современным оборудованием диагностики и лечения.

О любимчиках и как разглядеть способных

— В школе ежегодно проходит неделя физики, в рамках которой старшеклассники демонстрируют ученикам, еще далеким от этой науки, различные простые эксперименты, фокусы. Также постоянно на базе школы действует кружок физики. Подобные мероприятия позволяют выделить тех, кто успевает «заболеть» этой наукой. Каждый урок стараюсь подкрепить практическими опытами, демонстрациями. Тогда «заболевших» видно сразу, по глазам. У меня нет любимчиков, но есть ученики, которые стремятся к знаниям, много трудятся и тем самым вызывают уважение, — поделился Александр Иосифович.

О том, как воруют идеи

Ученики средней школы №1 представляют свои изобретения на ежегодном конкурсе «Энергомарафон».О нескольких приборах даже были опубликованы материалы в специализированном глянцевом журнале. И, конечно, кто-то может подсмотреть идею, и подать как свою, только в усовершенствованном виде.

— Вероятность такая, конечно, есть ведь мы не запатентовываем изобретения, а значит, не можем кому-то запретить создавать нечто аналогичное. Помню, в России проходил конкурс, и мальчик представил идентичный нашему прибор, только чуть совершеннее. Но кто знает, вдруг наши мысли совпали. В любом случае, мы с ребятами, прежде всего, изучаем то, что уже все видели, и стараемся создать что-то новое. Так намного интереснее.

Самая большая гордость

В прошлом году Александр Иосифович и ребята из кружка по физике получили золотой кубок за, так называемый, умный контейнер, или «УМКО». Все мы широко используем батарейки, но чаще всего выбрасываем не до конца разрядившиеся. Из-за этого в батарейках могут происходить различные процессы, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду.

— Согласитесь, не очень приятно выбрасывать оплаченную энергию, которую еще можно использовать. Задача нашего прибора извлечь оставшуюся энергию из батареек. Принцип работы следующий: мы забрасываем в контейнер батарейки. Внутри есть приборчик, который определяет: разряжена ли она. Если нет, то далее этот прибор дает команду разрядить батарейку. Как только процесс разрядки завершен, срабатывает функция выброса использованной «пустой» батарейки в контейнер. А полученная энергия накапливается аккумулятором, к которому подведены выходы USB. А через них можно зарядить мобильный телефон, например. Для каждого прибора девочки помогают создать уникальный дизайн. «УМКО» связали с символом 2019-го года и сделали в виде розовой милой свинки. Да и если вспомнить, что копилки тоже ассоциируются со свинками, то дизайн полностью соответствует концепции изобретения, только мы копим не монеты, а энергию.

В рамках модернизации школы кабинет физики оснастили новым современным оборудованием. Теперь процесс обучения стал более разнообразным и увлекательным. На полках в кабинете у Александра Иосифовича дипломов и грамот не счесть. Но самой большой гордо¬стью учителя является папка с фотографиями и достижениями выпускников школы, которые связали свою жизнь с физикой.

Чем будем удивлять на предстоящем зимнем «Энергомарафоне»

— Пока наше будущее детище находится на стадии разработки, но идея связана с современным оснащением управления приборами в доме. Сейчас это понятие известно как «умный дом». Только у нас будет «умный домовенок». Мы создадим прибор, благодаря которому можно избежать протекания воды, возгорания, замыкания и прочих неприятных последствий нашей невнимательности. Новизна заключается в доступности и простоте такого оборудования. А еще хотим, чтобы на каждый датчик срабатывало голосовое предупреждение. Постараемся подойти с юмором и креативом.

Об увлечениях и донорах для будущих изобретений

— При первой же возможности я беру рюкзак, корзину и отправляюсь на велосипеде в лес за грибами. В скором времени планирую пойти за опятами, — рассказал Александр Иосифович.

Мечты о космосе не могли пройти бесследно, поэтому учитель иногда организовывает для подопечных выход с телескопом в школьный двор, чтобы рассмотреть какие-нибудь необычные явления или небесные тела. И, безусловно, Александр Иосифович любит давать вторую жизнь деталям. В лабораторном отделе кабинета буквально негде пылинке упасть — все полки завалены различными приборами, микросхемами, проводами и механизмами. Они и являются донорами для новых изобретений.

Физика и человеческий быт — сосуществующие вселенные. Мы окружены немыслимым количеством приборов, обеспечивающих комфорт и удобство для всех сфер нашей жизни. Уверяем, что мнение о физике как о скучной и сухой теории с задачами о чем-то абстрактном и неосязаемом — ошибочно. В этом твердо убежден Александр Иосифович. И легко заряжает своей верой любого даже самого убежденного гуманитария.

Анна ХАДКЕВИЧ.