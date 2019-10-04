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Приглашаем на ярмарки
05.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
12 октября с 8.00 до 13.00 пройдут ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции.
Места проведения: г.п. Вороново, центральная площадь; г.п. Радунь, площадь перед зданием сельского Совета.
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12 октября с 8.00 до 13.00 пройдут ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. Места проведения: г.п. Вороново, центральная площадь; г.п. Радунь, площадь перед...
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