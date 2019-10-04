На проспекте Независимости водитель на Volkswagen сбил женщину. Она умерла в больнице

Источник материала: Tut.by

Женщина переходила проспект вне пешеходного перехода. Следствие разыскивает очевидцев, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Следственный комитет

5 октября 39-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по проспекту Независимости в Минске и сбил женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 61-летней женщине причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии следователи просят обратиться в УСК по г.Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.