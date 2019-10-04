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Хотите бесплатно попасть на концерт украинской поп-звезды с эротическим шоу? Запросто!
Источник материала: Tut.by
5 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты
Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 10 октября, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 11 октября.
Maruv — популярная украинская певица, композитор, поэт и продюсер - выступит в Минске 17 октября. Благодаря мощному суперсинглу Drunk Groove певица завоевала огромную популярность, а клип на эту песню набрал уже более 75 миллионов просмотров, покорив музыкальные чарты не только стран СНГ, но и Европы. Новая поп-звезда даст единственный сольный концерт в столице. Приходите за симбиозом магического завораживающего голоса в сочетании с эротическим шоу.
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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5 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на минский концерт певицы Maruv....
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