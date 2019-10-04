В Ушачском районе микроавтобус не разминулся с молоковозом

Источник материала: Аргументы и факты

Авария произошла 3 октября днем на дороге «Лепель-Полоцк-граница Российской Федерации» вблизи деревни Вацлавово.

Водитель за рулем «Форда» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди молоковозом «ГАЗ». В результате водитель и пассажир «Форда» с травмами попали в больницу, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.