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В Ушачском районе микроавтобус не разминулся с молоковозом

05.10.2019 10:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ушачском районе микроавтобус не разминулся с молоковозом
ГАИ УВД Витебского облисполкома

Авария произошла 3 октября днем на дороге «Лепель-Полоцк-граница Российской Федерации» вблизи деревни Вацлавово.

Водитель за рулем «Форда» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди молоковозом «ГАЗ». В результате водитель и пассажир «Форда» с травмами попали в больницу, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.

В ГАИ напоминают: согласно п. 85 Правил дорожного движения, водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения. 

В Ушачском районе микроавтобус не разминулся с молоковозом
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Теги: Витебск
 
 
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