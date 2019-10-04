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В Гомеле пьяный водитель кроссовера врезался в светофор
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель врезался в светофор, а потом пытался сбежать — не получилось. О происшествии
— Около 6 утра 4 октября на Привокзальной площади Гомеля водитель белого кроссовера на высокой скорости на закруглении дороги не вписался в поворот и врезался в светофор, — рассказали в милиции.
Водитель управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. Он пытался скрыться с места происшествия, убегал, но был задержан и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам ГАИ.
Водителем оказался 36-летний местный житель. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В отношении водителя составлены административные протоколы за нарушения #ПДД, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения освидетельствования, а также за неповиновение законному требованию сотрудников милиции.
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Он пытался скрыться с места происшествия, убегал, но был задержан и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам ГАИ.
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