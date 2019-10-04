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В Рогачевском районе микроавтобус вылетел на «встречку», погиб водитель
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе — смертельное ДТП. Микроавтобус вылетел на «встречку» и столкнулся с грузовиком,
ДТП произошло утром 4 октября на дороге Кричев — Бобруйск — Ивацевичи недалеко от Довска. 42-летний житель Калинковичей, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с МАЗом.
От полученных травм водитель микроавтобуса умер на месте ДТП.
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ДТП произошло утром 4 октября на дороге Кричев - Бобруйск - Ивацевичи недалеко от Довска.
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