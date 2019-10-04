В Рогачевском районе микроавтобус вылетел на «встречку», погиб водитель

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе — смертельное ДТП. Микроавтобус вылетел на «встречку» и столкнулся с грузовиком, сообщает «Свабоднае слова».



Фото: Василий Рогожников

ДТП произошло утром 4 октября на дороге Кричев — Бобруйск — Ивацевичи недалеко от Довска. 42-летний житель Калинковичей, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с МАЗом.

От полученных травм водитель микроавтобуса умер на месте ДТП.