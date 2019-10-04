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В Пекине-2022 допинг будут искать с помощью засохшей крови

05.10.2019 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

DBS вполне вероятно, станет прорывом в глобальном потенциале антидопингового тестирования



Меморандумы о взаимопонимании с семью организациями в области разработки и внедрения нового вида тестирования – анализа засохшей крови (DBS) подписало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Как сообщается на сайте агентства, цель проекта – внедрить новый вид тестирования к Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине в 2022 году.  

Таким образом, WADA "стремится предоставить новые способы защиты чистого спорта, которые уменьшат неудобства и дискомфорт для спортсменов, а также сделают антидопинговое тестирование проще, эффективнее и дешевле", – говорится в заявлении.

DBS вполне вероятно, станет прорывом в глобальном потенциале антидопингового тестирования, – считает исполнительный директор WADA по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабин. 
 
 
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DBS вполне вероятно, станет прорывом в глобальном потенциале антидопингового тестирования
 
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