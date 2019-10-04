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Повар Путина возглавил «фабрику троллей», которая получила название медиагруппа «Патриот»

05.10.2019 09:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ряд интернет-изданий, вошедших в медиагруппу «Патриот», официально возглавил повар Владимира Путина Евгений Пригожин. Ранее предприниматель из Петербурга категорически отрицал свою связь с этими сайтами.

 Об этом пишет Би-Би-Си.

Интернет медиа, среди которых «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня» озвучили, что создают медиагруппу «Патриот». Интернет-издания в целом охватывают аудиторию более 26 миллионов человек. Такое количество намного больше, чем, например, в ТАСС или RT, пишет издание The Bell.


При этом впервые официально в качестве руководителя на сайте группы указан Евгений Пригожин. Следует отметить, что независимые медиа давно вычислили, что указанные сайты курирует Пригожин. В сети их связывали с «фабрикой троллей».


MIKHAIL METZEL/TASS


Би-би-си ранее писала, что СМИ с «фабрики троллей» Пригожина могут быть причастны к распространению фейков.
 
Теги: Новости
 
 
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Ряд интернет-изданий, вошедших в медиагруппу «Патриот», официально возглавил повар Владимира Путина Евгений Пригожин. Ранее предприниматель из Петербурга...
 
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