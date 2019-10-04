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Первые суда по каналу через Вислинскую косу пойдут в 2022 году

05.10.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Идея проложить канал через Вислинскую косу появилась еще во времена правления короля Стефана Батория в XVI веке.

 .
В Польше подписан контракт с генеральным подрядчиком работ по сооружению канала через Вислинскую косу. Это результат многолетних усилий по соединению Эльблонга с Балтийским морем, чтобы польские корабли могли миновать контролируемый Россией Балтийский пролив.

Идея проложить канал через Вислинскую косу появилась еще во времена правления короля Стефана Батория в XVI веке. В 2007 году правительство Польши приняло соответствующее постановление, в котором шла речь о начале инвестиционного проекта.

Марек Грубарчик, министр морской экономики и внутреннего судоходства отметил: «На протяжении десятилетий об этой инвестиции велись разговоры. А сегодня это проект становится фактом».


Как сообщает Польское радио, новый водный путь будет состоять из канала шириной в 1300 метров, водного пути длиной более 22 км, двух портов, искусственного острова и гидротехнической и дорожной инфраструктуры. Первые суда пройдут по новому водному пути в 2022 году. Общая стоимость проекта составляет почти 2 миллиарда злотых (более 465 млн евро). Работы должны начаться этой осенью.
 
 
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Идея проложить канал через Вислинскую косу появилась еще во времена правления короля Стефана Батория в XVI веке.
 
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